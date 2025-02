Nolan: un nuovo capitolo tra design e competizioni

Nolan, da oltre cinquant’anni sinonimo di qualità e innovazione nel settore dei caschi, ha annunciato una svolta strategica per il 2025. La storica azienda di Brembate di Sopra (BG) ha deciso di rompere con la tradizione, presentando una collezione dal design ricercato e distintivo, capace di fondere eleganza, stile e artigianalità con le più avanzate innovazioni tecnologiche. Un cambiamento che non si limita solo al prodotto, ma investe anche il mondo delle competizioni, rafforzando il legame tra il brand e gli appassionati di velocità.

La nuova collezione Nolan nasce con l’obiettivo di ridefinire il concetto di casco da moto, proponendo soluzioni che uniscono performance e stile. Il marchio si concentra sempre più su autenticità, passione e innovazione, valori che caratterizzeranno tutta la comunicazione del 2025. I piloti diventeranno veri e propri Brand Ambassador, raccontando il marchio in ogni momento della stagione racing. La narrazione non si limiterà ai successi in pista, ma esplorerà ogni aspetto del ruolo centrale di Nolan nel mondo delle due ruote.

Tra i protagonisti della collezione, spiccano l’X-804, il casco top di gamma della linea racing, e la rinnovata gamma Nolan Speeding, che esprime il perfetto equilibrio tra prestazioni e stile.

Nolan in pista nel 2025

Per la stagione 2025, Nolan sarà presente in quattro importanti competizioni internazionali:

WorldSBK , con Andrea Iannone che, dopo il ritorno in gara nel 2024, sarà ancora una volta alla guida della Ducati Panigale V4R del Team Pata Go Eleven.

, con Andrea Iannone che, dopo il ritorno in gara nel 2024, sarà ancora una volta alla guida della Ducati Panigale V4R del Team Pata Go Eleven. WorldSSP , dove il brand supporterà tre talenti emergenti: Stefano Manzi su Yamaha YZF R9, Filippo Farioli su MV Agusta F3 800 RR e Xavi Cardelús su Ducati Panigale V2.

, dove il brand supporterà tre talenti emergenti: Stefano Manzi su Yamaha YZF R9, Filippo Farioli su MV Agusta F3 800 RR e Xavi Cardelús su Ducati Panigale V2. Isle of Man TT Races , una delle competizioni più iconiche del motociclismo, che Nolan ha scelto di abbracciare per celebrare la pura essenza della velocità.

, una delle competizioni più iconiche del motociclismo, che Nolan ha scelto di abbracciare per celebrare la pura essenza della velocità. Northern Talent Cup, campionato organizzato da Dorna, di cui Nolan è “Official Helmet” dal 2020 e che rappresenta una piattaforma fondamentale per la crescita dei giovani piloti.

Nolan guarda al futuro, ma senza dimenticare il passato. Nasce così il programma Legend and Heroes, un omaggio ai grandi campioni che hanno scritto la storia del motociclismo con il marchio Nolan. Piloti del calibro di Casey Stoner e Carlos Checa saranno protagonisti di questa iniziativa, che prevede la realizzazione di Capsule Collections e Limited Editions. Caschi esclusivi, packaging personalizzati e vere esperienze con i piloti faranno parte di questo progetto che esalterà l’heritage del brand.

La storica partnership tra Nolan e Dorna continuerà a rafforzarsi con nuovi progetti dedicati alla celebrazione dei successi del brand nei campionati mondiali. Un esempio concreto è la presenza consolidata del casco SBK Edition, simbolo della collaborazione esclusiva tra Nolan e il mondo del Superbike.

“Nolan è un marchio in evoluzione sotto tutti i punti di vista” ha dichiarato Enrico Pellegrino, CEO e General Manager di Nolangroup. “Il 2025 sarà un anno entusiasmante, in cui non solo saremo protagonisti in quattro campionati diversi, ma porteremo il nostro coinvolgimento a un livello ancora più profondo, coinvolgendo piloti e appassionati in un racconto autentico e appassionante.”