Nostalgia 90 torna a Napoli: grande festa anni '90 all'Ex Base Nato il 1° maggio

Il party show più celebre dedicato agli anni '90 arriva a Napoli con un evento speciale il prossimo 1° maggio, trasformando l'Ex Base Nato di Bagnoli in un vero e proprio viaggio nel tempo tra musica, energia e ricordi indimenticabili. "Nostalgia 90 non è solo una festa, ma un viaggio nel tempo. È un racconto fatto di suoni, immagini e ricordi che continuano a vivere nel presente. Un progetto nato dalla passione per gli anni '90, fino a diventare un fenomeno culturale capace di unire pubblici di tutte le età, da chi quegli anni li ha vissuti a chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione."

La giornata inizierà alle 12 e proseguirà fino a mezzanotte, offrendo al pubblico dodici ore di spettacolo, dj set e tanto divertimento in un format immersivo e gratuito. Il momento clou sarà lo show serale di Nostalgia 90, che prenderà il via alle 21 e farà ballare migliaia di persone sulle hit che hanno segnato una generazione. L'ingresso sarà libero, ma sarà possibile accreditarsi per avere accesso prioritario.

Con oltre 15 milioni di interazioni sui social, 3 milioni di spettatori live ogni anno e una community di più di 2 milioni di follower, Nostalgia 90 si conferma il format leader in Europa per la cultura pop degli anni '90 e promette una festa unica, capace di coinvolgere, far cantare e ballare migliaia di persone unite dallo stesso entusiasmo.

Ogni tappa è molto più di un semplice party: l'appuntamento del primo maggio segnerà l'inizio ufficiale della stagione eventi per l'area dell'Ex Base Nato, con una proposta pensata per tutte le età. I partecipanti saranno trasportati in un'atmosfera unica, dove la nostalgia si trasforma in energia condivisa e tutti potranno rivivere la magia degli anni '90 attraverso musica, spettacolo e divertimento.

La partecipazione all'evento rappresenta un'occasione speciale per chi ama la cultura anni '90 e vuole vivere un'esperienza collettiva indimenticabile a Napoli.