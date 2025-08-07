Connect with us

Novità per Farming Simulator 25: nuovi macchinari e miglioramenti grafici

GIANTS Software stupisce nuovamente i fan del mondo agricolo virtuale con il rilascio del terzo aggiornamento gratuito per Farming Simulator 25. Questo nuovo aggiornamento, lanciato il 2 settembre 2025, porta una ventata di innovazione e nuove possibilità per i giocatori grazie a una vasta selezione di macchinari di rinomati produttori del settore agricolo.

Una delle principali novità è l’introduzione di una serie di attrezzature che spaziano dal trasporto alla semina, passando per strumenti avanzati per la lavorazione del terreno. Tra questi, l’Fliegl Vario Chassis V2 e il KRONE GX AgriLiner 520 si distinguono per la loro capacità di ottimizzare i flussi di lavoro. Per chi cerca soluzioni innovative per l’irrorazione e lo spargimento, il STREUMASTER FW 212 TD PROFI rappresenta un’opzione imperdibile. E non si ferma qui: l’ecosistema di AGI è stato significativamente ampliato, includendo nuovi strumenti per la movimentazione e il trattamento dei cereali, come l’AGI Batco BCX³ 1549 – MY2022 e l’AGI Westfield MKX 13-94 – MY2022.

Non solo nuovi macchinari, ma anche un significativo potenziamento grafico e delle prestazioni grazie alla Patch 1.11, che accompagna l’aggiornamento dei contenuti. I miglioramenti introdotti dalla patch riguardano la stabilità del gioco e, in particolare per i giocatori su PC, l’implementazione della generazione di frame DLSS per le schede grafiche RTX, il che promette un’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente.

Farming Simulator 25 è già disponibile per diverse piattaforme, inclusi PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S. Gli appassionati della simulazione agricola potranno inoltre approfittare del Year 1 Season Pass, che include l’attesa espansione Highlands Fishing, prevista per il 4 novembre, oltre a tre ulteriori pacchetti che offrono un risparmio significativo.

L’impegno continuo di GIANTS Software nel migliorare e ampliare l’esperienza di gioco è evidente anche dal supporto per contenuti generati dagli utenti tramite il ModHub ufficiale, assicurando che Farming Simulator 25 rimanga un punto di riferimento nel mondo delle simulazioni agricole.

