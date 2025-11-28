Connect with us

Spettacolo

NOYZ NARCOS: torna con il suo nuovo album “FUNNY GAMES”

Published

Dopo tre anni di silenzio discografico, Noyz Narcos riaccende la scena rap italiana con il suo nuovo album “Funny Games”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Un progetto che segna il ritorno di uno dei nomi più influenti del rap hardcore nazionale, ma che, come dichiara l’artista, *“non è un ritorno, è un avvertimento”*.

Il titolo è un omaggio al film cult di Michael Haneke e rappresenta l’essenza della nuova opera: un disco oscuro e diretto, che non cerca spettatori ma bersagli. Noyz osserva la realtà senza filtri e ne restituisce una visione cruda e lucida, nel pieno rispetto dell’estetica che ha sempre definito la sua produzione.

Alle produzioni troviamo Sine, storico collaboratore con cui tutto era iniziato nel 2005 con “Non Dormire”. I due sono tornati al loro metodo originale: un approccio semplice ma chirurgico, in un contesto lontano dai grandi studi e dalle dinamiche dell’industria. Isolati in uno spazio essenziale, Noyz e Sine hanno ricreato l’atmosfera grezza e autentica dei primi anni, dando vita a un suono sorprendentemente fresco, fedele alle radici ma capace di parlare al presente.

“Funny Games” si presenta come un disco denso di tensione e coerenza, con una lista di collaborazioni che unisce diverse generazioni e anime del rap. Accanto a Noyz troviamo Achille Lauro, Conway The Machine, Gast, Guè, Jake La Furia, Kid Yugi, Madame, Nerissima Serpe, Papa V e Shiva. Ognuno di loro porta il proprio universo in un album che si muove come un incubo sonoro, dove ogni featuring diventa parte integrante di un racconto comune.

La tracklist include quindici brani, tra cui “Il Mio Amico” feat. Kid Yugi, “Sniper” feat. Madame, “Drugstore” feat. Guè, “Finale Diverso” feat. Shiva, “Bloodymary” feat. Jake La Furia e Conway The Machine, e “Pazza Idea” con Achille Lauro. Un viaggio che alterna introspezione e aggressività, riflessione e potenza, continuità e rinnovamento.

Per celebrare l’uscita del disco, parte anche un instore tour che toccherà alcune città italiane: 28 novembre Milano (Mondadori Duomo), 1 dicembre Roma (Discoteca Laziale), 3 dicembre Senigallia (Mondadori) e 4 dicembre Padova (Mondadori). Un’occasione per incontrare da vicino uno degli MC più rispettati della scena italiana.

Nato a Roma nel 1979, Noyz Narcos è da oltre vent’anni una figura centrale dell’hip hop italiano. Dalle origini nei collettivi TruceBoys e TruceKlan fino alla carriera solista, ha costruito un linguaggio e un immaginario unici, influenzando un’intera generazione di artisti. Album come “Non Dormire”, “Verano Zombie” e “Guilty” sono considerati classici del genere. I successi più recenti, “Enemy” (2018) e “Virus” (2022), sono stati certificati disco di platino.

Nel 2022 è stato protagonista del documentario “Noyz Narcos – Dope Boys Alphabet”, diretto da Marco Proserpio, che ha raccontato la sua carriera attraverso un ricco archivio personale e materiale inedito. L’anno successivo ha pubblicato “CVLT”, il joint album con Salmo, certificato doppio platino. Recentemente ha partecipato per due volte al format “Red Bull 64 Bars” con i brani *“Gran Torino”* (2024) e “Bin Laden” (2025), portati live al grande evento di Corviale.

Con “Funny Games”, Noyz Narcos riafferma la sua posizione di riferimento nella scena rap, mischiando passato e presente in un’opera che si fa manifestazione di resistenza artistica e visione personale. Un disco che non accompagna, ma sfida.

