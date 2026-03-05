Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Audi Q3: debutta il Diesel top di gamma da 193 CV con trazione quattro

Published

Audi amplia la gamma della sua popolare Q3 introducendo una versione Diesel ad alte prestazioni che promette di combinare efficienza, sicurezza e piacere di guida. Il nuovo step del 2.0 TDI raggiunge 193 CV e 400 Nm di coppia, offrendo prestazioni di rilievo e una risposta immediata grazie all’abbinamento con la trazione integrale quattro di ultima generazione.

Il SUV dei quattro anelli, disponibile nelle configurazioni di carrozzeria SUV e Sportback, diventa così ancora più dinamico e versatile. Il debutto del motore 2.0 TDI potenziato rappresenta un’evoluzione significativa all’interno della gamma Q3, rafforzando la posizione del modello nel segmento dei SUV compatti premium.

Le prestazioni sono di livello superiore: la nuova Q3 Diesel top di gamma accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi, un risultato di rilievo per una vettura a gasolio di questa categoria. Il propulsore, già noto per l’efficienza e l’affidabilità, è stato ulteriormente ottimizzato per garantire un equilibrio tra potenza e consumi contenuti, rispondendo alle più recenti esigenze del mercato europeo.

Elemento chiave di questo aggiornamento è la trazione integrale quattro con frizione elettroidraulica a lamelle, capace di ripartire la coppia in modo adattivo e totalmente variabile tra gli assali. Tale tecnologia consente al sistema di adeguarsi in tempo reale alle condizioni di aderenza, assicurando massima stabilità e trazione su qualsiasi superficie. Ciò si traduce in un comportamento dinamico più preciso, un maggiore controllo in curva e una sicurezza superiore in ogni contesto di guida.

Audi sottolinea come la combinazione tra il nuovo motore Diesel da 193 CV e la trazione quattro rappresenti l’equilibrio ideale per chi cerca una vettura capace di garantire performance, comfort e sicurezza.

L’introduzione di questo propulsore ad alte prestazioni conferma l’impegno della Casa di Ingolstadt nel proseguire sulla strada della versatilità e dell’innovazione tecnologica. La nuova Audi Q3 con motore Diesel top di gamma si posiziona dunque come una proposta completa, pensata per chi desidera un SUV compatto ma con prestazioni da vettura di categoria superiore.

In sintesi, la nuova Audi Q3 2.0 TDI da 193 CV con trazione quattro rappresenta un’evoluzione che rafforza la vocazione sportiva e tecnologica del modello, offrendo al contempo elevata efficienza e sicurezza in ogni condizione di guida.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

Mario Biondi celebra vent’anni di carriera con “Prova d’autore”, il suo primo album in italiano

Tecnologia

TCL ridefinisce il comfort visivo: la tecnologia NXTPAPER arriva su display AMOLED

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Motori

Nuova Audi Q3: debutta il Diesel top di gamma da 193 CV con trazione quattro

Spettacolo

Pitbull torna in Italia: unica data a Milano con il tour “I’m Back”

Spettacolo

Shakira torna con “Algo Tú”: il nuovo singolo in collaborazione con Beéle

Giochi

MotoGP 26 arriva il 29 aprile: realismo, carriera ampliata e nuove sfide

Motori

Škoda Italia è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: “Poesie Clandestine”, il primo album insieme da domani negli store

Giochi

Pokémon Pokopia è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Motori

Toyota rinnova il suo impegno per il sociale ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics

Moda

arena presenta la collezione SS26: stile, performance e sostenibilità per i fitness swimmers

Motori

Microlino e Valcastello Polo Club celebrano l’eleganza dello Snow Polo

Spettacolo

GIORGIA MALERBA: online il videoclip di “5 MINUTI”

Motori

Dacia STRIKER: il nuovo crossover che rompe le regole

Spettacolo

com stampa/ PATTY PRAVO esce domani il nuovo album “Opera”

Motori

Aprilia SR GT 400: al via il prebooking online

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

La nuova CUPRA Born segna un importante passo avanti nell’evoluzione della prima auto 100% elettrica del marchio spagnolo. Il modello si presenta con un...

2 ore ago

Motori

Škoda Italia è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Škoda Italia rafforza il proprio legame con il mondo delle due ruote diventando Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Questo importante accordo segna...

5 ore ago

Motori

Toyota rinnova il suo impegno per il sociale ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics

Toyota Italia ha annunciato il rinnovo del proprio sostegno ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics, confermando così la volontà del gruppo di continuare...

6 ore ago

Motori

Microlino e Valcastello Polo Club celebrano l’eleganza dello Snow Polo

In occasione del Valcastello Snow Polo Showcase, andato in scena il 28 febbraio, le montagne innevate hanno accolto un incontro d’eccezione tra sport, eleganza...

6 ore ago