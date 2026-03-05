Nuova Audi Q3: debutta il Diesel top di gamma da 193 CV con trazione quattro

Audi amplia la gamma della sua popolare Q3 introducendo una versione Diesel ad alte prestazioni che promette di combinare efficienza, sicurezza e piacere di guida. Il nuovo step del 2.0 TDI raggiunge 193 CV e 400 Nm di coppia, offrendo prestazioni di rilievo e una risposta immediata grazie all’abbinamento con la trazione integrale quattro di ultima generazione.

Il SUV dei quattro anelli, disponibile nelle configurazioni di carrozzeria SUV e Sportback, diventa così ancora più dinamico e versatile. Il debutto del motore 2.0 TDI potenziato rappresenta un’evoluzione significativa all’interno della gamma Q3, rafforzando la posizione del modello nel segmento dei SUV compatti premium.

Le prestazioni sono di livello superiore: la nuova Q3 Diesel top di gamma accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi, un risultato di rilievo per una vettura a gasolio di questa categoria. Il propulsore, già noto per l’efficienza e l’affidabilità, è stato ulteriormente ottimizzato per garantire un equilibrio tra potenza e consumi contenuti, rispondendo alle più recenti esigenze del mercato europeo.

Elemento chiave di questo aggiornamento è la trazione integrale quattro con frizione elettroidraulica a lamelle, capace di ripartire la coppia in modo adattivo e totalmente variabile tra gli assali. Tale tecnologia consente al sistema di adeguarsi in tempo reale alle condizioni di aderenza, assicurando massima stabilità e trazione su qualsiasi superficie. Ciò si traduce in un comportamento dinamico più preciso, un maggiore controllo in curva e una sicurezza superiore in ogni contesto di guida.

Audi sottolinea come la combinazione tra il nuovo motore Diesel da 193 CV e la trazione quattro rappresenti l’equilibrio ideale per chi cerca una vettura capace di garantire performance, comfort e sicurezza.

L’introduzione di questo propulsore ad alte prestazioni conferma l’impegno della Casa di Ingolstadt nel proseguire sulla strada della versatilità e dell’innovazione tecnologica. La nuova Audi Q3 con motore Diesel top di gamma si posiziona dunque come una proposta completa, pensata per chi desidera un SUV compatto ma con prestazioni da vettura di categoria superiore.

In sintesi, la nuova Audi Q3 2.0 TDI da 193 CV con trazione quattro rappresenta un’evoluzione che rafforza la vocazione sportiva e tecnologica del modello, offrendo al contempo elevata efficienza e sicurezza in ogni condizione di guida.