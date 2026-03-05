Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

La nuova CUPRA Born segna un importante passo avanti nell’evoluzione della prima auto 100% elettrica del marchio spagnolo. Il modello si presenta con un design ancora più audace, interni migliorati, tecnologie avanzate e prestazioni elettriche di alto livello, rafforzando la posizione del brand nel panorama della mobilità elettrica sportiva. Progettata e sviluppata a Barcellona e prodotta nello stabilimento tedesco di Zwickau, la nuova Born arriverà sul mercato nell’estate del 2026, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida ancora più emozionale e digitale.

Il primo elemento che colpisce della nuova CUPRA Born è il design esterno completamente aggiornato, che abbraccia il più recente linguaggio stilistico del marchio. Il frontale si distingue per il caratteristico muso a squalo, accompagnato da paraurti ridisegnati e da una firma luminosa inedita.

Protagonisti sono i nuovi fari triangolari CUPRA Matrix LED, progettati per adattare automaticamente il fascio luminoso alle condizioni della strada, migliorando visibilità e sicurezza senza abbagliare gli altri utenti. Sul retro spicca il logo CUPRA integrato e illuminato con effetto 3D, che rende la vettura immediatamente riconoscibile anche di notte.

Il design è completato da cerchi in lega da 19 e 20 pollici con pneumatici più larghi fino a 235 mm, pensati per migliorare la tenuta di strada e l’agilità. Tra le nuove colorazioni debutta anche il Timanfaya Grey, una tonalità pensata per enfatizzare le linee sportive della compatta elettrica. L’abitacolo della nuova CUPRA Born evolve in modo significativo, puntando su qualità percepita superiore, materiali sostenibili e un’esperienza digitale più immersiva. Il cockpit è dominato da un nuovo sistema di infotainment da 12,9 pollici, affiancato dal CUPRA Virtual Cockpit da 10,25 pollici, che offre al conducente una visualizzazione più chiara e coinvolgente delle informazioni di guida.

Un ritorno particolarmente apprezzato riguarda il volante con comandi fisici ridisegnati, che migliorano l’interazione con le principali funzioni del veicolo. L’ambiente interno è arricchito da dettagli in rame, tipici del DNA del marchio, e da un’illuminazione ambientale dinamica che si adatta alla modalità di guida selezionata. Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità. I sedili utilizzano materiali come SEAQUAL Yarn derivato da plastiche marine riciclate e tessuto Dinamica con una percentuale elevata di poliestere riciclato, mentre la plancia impiega materiali riciclati fino al 75%.

La nuova CUPRA Born propone una gamma ampliata di motorizzazioni elettriche, progettata per soddisfare esigenze diverse in termini di prestazioni e autonomia. Il modello sarà disponibile con tre configurazioni motore-batteria. La versione di ingresso offre 190 CV con batteria da 58 kWh e autonomia fino a circa 450 km, mentre la variante intermedia raggiunge 231 CV con batteria da 79 kWh e autonomia fino a 600 km.

Tra le novità più interessanti spiccano il sistema One Pedal Driving, che permette di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando quasi esclusivamente l’acceleratore, e il Launch Control, pensato per offrire la massima accelerazione da fermo nelle versioni più performanti.

La dinamica di guida beneficia inoltre dello sterzo progressivo, dell’ESC Sport e del Dynamic Chassis Control con fino a 15 livelli di regolazione, che permettono di adattare il comportamento della vettura alle diverse modalità di guida.

Il vertice della gamma è rappresentato dalla CUPRA Born VZ, la variante più sportiva della compatta elettrica. Questa versione eroga 326 CV (240 kW) e 545 Nm di coppia, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Nonostante le prestazioni elevate, l’autonomia rimane fino a circa 600 km con una singola ricarica.

L’esperienza di guida è arricchita da sedili sportivi CUP Bucket, palette al volante per la gestione della frenata rigenerativa e da una firma sonora interna dedicata, progettata per amplificare la percezione delle prestazioni nelle modalità di guida più sportive.

La digitalizzazione è uno degli elementi chiave della nuova CUPRA Born. Il sistema operativo basato su Android consente l’accesso a numerose app tramite uno store integrato, portando nell’auto molte delle funzionalità tipiche dello smartphone.

Tra le novità tecnologiche spicca la Mobile Device Key, che permette di utilizzare lo smartphone come chiave digitale per sbloccare, avviare e condividere l’accesso al veicolo. L’esperienza sonora è migliorata grazie all’impianto audio premium con tecnologia Contrabass sviluppata da Sennheiser, che offre bassi profondi e un ambiente sonoro immersivo. Un’altra funzione innovativa è il Vehicle-to-Load (V2L), che consente alla batteria dell’auto di alimentare dispositivi esterni come laptop, e-bike o impianti audio, trasformando la vettura in una vera e propria fonte di energia mobile.

La sicurezza resta un pilastro fondamentale del progetto. La nuova CUPRA Born introduce sistemi di assistenza aggiornati come il Travel Assist 3.0, che sfrutta dati provenienti dal cloud per migliorare la gestione della velocità e del comportamento dell’auto in prossimità di curve, semafori e attraversamenti pedonali.

Il sistema lavora in combinazione con Adaptive Cruise Control e Lane Assist per mantenere la vettura centrata nella corsia e garantire una guida più sicura e rilassata.

Con questa evoluzione, la nuova CUPRA Born rafforza la propria identità di compatta elettrica sportiva capace di unire prestazioni, tecnologia e sostenibilità. Il design più deciso, l’abitacolo digitale e le prestazioni della versione VZ dimostrano come l’elettrificazione possa convivere con emozione e carattere.

Il debutto sul mercato previsto per l’estate 2026 segna quindi un nuovo capitolo nella strategia elettrica di CUPRA, con un modello pensato per chi cerca un’auto a zero emissioni ma non vuole rinunciare al piacere di guida.