Nuova Honda Jazz ridefinisce il design dell’auto compatta

Nelle fasi di progettazione e sviluppo della Jazz di nuova generazione, gli ingegneri Honda hanno immaginato ex novo questo iconico modello dando vita ad una proposta accattivante nel segmento delle compatte: una nuova city car in grado di unire efficienza eccezionale e fruibilità incredibile, pronta a soddisfare le esigenze quotidiane dei clienti moderni. Questa nuova evoluzione del design, uniforme e contemporaneo, aggiunge una semplicità straordinaria alla forma senza tempo di Jazz. I suoi profili regolari seguono il frontale corto, la linea allungata del tetto e lo stile dell’abitacolo proiettato in avanti delle generazioni precedenti danno vita ad una silhouette immediatamente riconoscibile. Il risultato aggiunge un nuovo fascino emozionale al comfort e versatilità ai vertici della categoria, per i quali Jazz è rinomata.

Per rivoluzionare l’essenza della sua city car compatta, Honda si è concentrata su una nuova filosofia di design, racchiusa nel concetto giapponese di “Yoo no bi” che riconosce la bellezza negli oggetti di uso quotidiano perfezionati nel tempo ed ergonomicamente soddisfacenti.

“Abbiamo sviluppato quest’auto come un’entità dotata del potere di rendere più ricca la vita di chi la usa ogni giorno” spiega Takeki Tanaka, Large Project Leader.

Le superfici esterne, insolitamente lisce, e l’elegante mascherina frontale hanno un ruolo chiave nel raggiungere un sofisticato equilibrio visivo: tutte le linee, compresi i montanti ed il profilo dei gruppi ottici posteriori, si uniscono armoniosamente tra loro dando la sensazione di continuità. Per i designer, anche la creazione delle giuste proporzioni visive ha avuto un ruolo fondamentale nel definire uno stile armonico, dentro e fuori. L’altezza totale ridotta, unita al design del portellone posteriore proteso in avanti, dà forma a un abitacolo più compatto e ben bilanciato, oltre ad un assetto più stabile.

Baek Jongkuk, il progettista della nuova Jazz, spiega: “Volevo creare un’auto che fosse una “compagna piacevole”, massimizzandone la funzionalità. L’ho fatto riducendo al minimo le funzioni inutili e semplificando le linee esterne per offrire un’auto dal look amichevole e rinnovato, completa di interni pratici e confortevoli”.

Gli eleganti ritocchi stilistici, tra cui un raffinato spoiler posteriore e un design del gruppo ottico di qualità, completano la forma dinamica di Jazz mantenendo il profilo ben bilanciato. I raggi ed i cerchi delle ruote sono progettati per essere il più possibile sottili, facendoli apparire più grandi per migliorare la forma visiva dell’auto. Persino i cerchi in acciaio hanno un aspetto simile a quelli in lega di elevata qualità, offrendo un profilo laterale equilibrato. Per enfatizzare il fascino di Jazz, la robusta variante Crosstar presenta il look tipico di un piccolo SUV, ideale per chi segue uno stile di vita attivo. Il suo maggiore impatto estetico è il risultato di un design audace della griglia anteriore, un’estesa finitura nera, soglie laterali e barre del tetto eleganti. I cerchi in lega specifici per la Crosstar, creano una maggiore sensazione di stabilità e robustezza.

Interni accoglienti e confortevoli

La filosofia di design “Yoo no bi” si nota anche negli interni essenziali che uniscono praticità e versatilità in un abitacolo ergonomico, semplice e ordinato. Per ottenere la piacevole funzionalità dell’auto, l’abitacolo è stato completamente realizzato con materiali resistenti, come il tessuto idrorepellente ed i rivestimenti del cruscotto moderni e piacevoli al tatto.

Il cruscotto, ordinato e sviluppato intorno all’utente, vanta un pannello strumenti sottile che si allarga orizzontalmente lungo l’abitacolo senza limitare il campo visivo, migliorando il senso di eccezionale spaziosità. Per Honda, la massima fruibilità è al centro dell’etica del design: il touchscreen centrale HMI da 9″ e il quadro strumenti TFT completo da 7″ – di serie – sono semplici e facili da leggere. Tutte le dotazioni ed i comandi sono facili da raggiungere e usare, contribuendo ad un’esperienza di guida senza stress.

Oltre all’ambiente raffinato, l’ampio e piatto bracciolo centrale è allineato a quello della portiera, richiamando i livelli di comfort interno delle auto di categoria superiore.

Inoltre i sedili anteriori traggono beneficio dal telaio Honda che stabilizza la carrozzeria, aumentando il livello di comfort, ed offrono un supporto lombare migliore. L’esclusivo volante a due razze è stato progettato per enfatizzare ulteriormente la spaziosità dell’abitacolo, con l’angolo e la gamma di regolazione rivisti per migliorare il comfort del conducente. Lo spazio del sedile posteriore, leader nella categoria, e l’imbottitura più spessa consentono agli adulti di sedersi sul divano posteriore più comodamente.

Una perfetta city car compatta

Per integrare la nuova trasmissione ibrida a due motori, per la prima volta di serie, e mantenere uno spazio senza pari con livelli di comfort eccezionali, sono state sviluppate nuove tecnologie strutturali avanzate. I montanti anteriori ultrasottili che danno vita ad un arco definito “one-motion” dal cofano ai paraurti posteriori, incorporano una serie di tecnologie esclusive, con lo stress d’urto deviato sul montante posteriore. Questa innovazione, sviluppata con i progettisti degli interni ed esterni, ha permesso di accorciare il frontale e far avanzare l’abitacolo, massimizzando lo spazio interno.

Con lo spessore dei montanti dimezzato, i progettisti di Jazz hanno migliorato il senso di ampiezza dell’abitacolo per tutti gli occupanti. Il parabrezza panoramico e il vetro anteriore offrono grande luminosità regalando al conducente e al passeggero anteriore un ampio campo visivo, senza ostruzioni. I montanti anteriori e l’elegante design degli specchietti riducono al minimo il rumore e la resistenza causati dal vento e aumentano l’efficienza aerodinamica, migliorando la qualità degli interni.

Jazz conserva il pavimento piatto, che da tempo l’ha resa famosa nel mondo, per includere nel retro i suoi pratici “Sedili Magici”. Questa ingegnosa configurazione permette di abbattere o sollevare i sedili in posizione verticale, offrendo una versatilità ottimale per accogliere carichi di varie forme e dimensioni; e grazie ad un’apertura più ampia del portellone posteriore ed al nuovo pavimento piatto senza gradino, il carico e lo scarico del bagagliaio diventano di estrema facilità.

La Jazz ibrida di nuova generazione, che sarà disponibile in Europa a partire dalla prossima estate, sarà il simbolo dell’impegno della Casa giapponese a estendere la tecnologia elettrificata per tutti i suoi principali modelli europei entro il 2022.

