Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Jeep Recon 2026: Trail Rated e 100% elettrica

Published

Nuova Jeep Recon 2026: potenza elettrica e spirito Trail Rated

Jeep entra in una nuova era dell’avventura lanciando la Jeep Recon 2026, il primo SUV del marchio completamente elettrico certificato Trail Rated. Progettata per affrontare ogni tipo di terreno, la Recon coniuga l’anima off-road tipica di Jeep con l’innovazione della propulsione elettrica, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.

Con 650 CV, 840 Nm di coppia istantanea e un’accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi, la Recon dimostra come l’elettrificazione possa esaltare, e non limitare, le prestazioni off-road. L’autonomia stimata raggiunge i 450 km, garantendo libertà di movimento anche nelle avventure più impegnative.

Costruita su un’architettura elettrica dedicata, la Jeep Recon offre trazione integrale elettrica di serie e sistema Selec-Terrain con cinque modalità di guida, inclusa la modalità Rock per i terreni più difficili. Gli ingegneri Jeep hanno sviluppato un sistema di gestione della coppia che assicura il massimo controllo già al primo tocco dell’acceleratore, grazie ai moduli di trazione elettrica anteriori e posteriori da 250 kW ciascuno. La batteria da 100 kWh a 400 volt è protetta da piastre sottoscocca in acciaio ad alta resistenza, per garantire solidità e sicurezza durante l’utilizzo off-road.

Le prestazioni fuoristrada sono ulteriormente migliorate da un differenziale elettronico bloccabile, sospensioni a bracci corti e lunghi e pneumatici da 33” nell’allestimento Moab, che assicurano 24 cm di altezza da terra. Gli angoli d’attacco e di uscita, rispettivamente di 34° e 34,5°, confermano la sua vocazione avventurosa.

Sul piano del design, la Recon 2026 esprime un equilibrio tra tradizione e modernità. Il frontale verticale con la classica griglia a sette feritoie illuminata e le luci a LED a forma di U dichiara subito l’identità Jeep, mentre le superfici vetrate ampie e le linee robuste comunicano solidità e funzionalità. La filosofia open-air resta centrale: porte, vetri posteriori e vetro del portellone sono rimovibili senza attrezzi, offrendo un’esperienza di libertà unica nel panorama dei SUV elettrici. L’allestimento Moab aggiunge dettagli in Gloss Black, rock rails laterali e grafiche antiriflesso dedicate.

L’abitacolo riflette l’unione tra robustezza e innovazione. I materiali scelti, tra cui finiture in Capri sintetico non in pelle e componenti riciclati, rispecchiano l’attenzione di Jeep verso la sostenibilità. Gli interni della Recon sono pensati per l’avventura: oltre 1.800 litri di capacità di carico posteriore, vano anteriore da 85 litri e soluzioni modulari per lo stivaggio. La plancia orizzontale integra un binario multifunzione per accessori, mentre la console centrale a due livelli offre spazio extra per l’attrezzatura. Nell’allestimento Moab debuttano inediti interni Joshua Tree tan, ispirati ai colori naturali dell’omonimo parco americano.

La Jeep Recon 2026 introduce inoltre un nuovo livello di tecnologia e connettività. L’abitacolo ospita oltre 66 cm di superficie digitale con un quadro strumenti da 12,3” e un touchscreen da 14,5”, il più grande mai montato su una Jeep. Il sistema infotainment Uconnect 5 supporta la mappatura TomTom Dynamic Range, la compatibilità con Amazon Alexa e la nuova Jeep app che consente di monitorare la manutenzione e ricevere notifiche di sicurezza in tempo reale. L’app Trail Offroad, sviluppata per gli amanti dell’avventura, offre mappe dettagliate di percorsi negli Stati Uniti e in Canada e strumenti per misurare pendenza e rollio in tempo reale.

La qualità dell’esperienza open-air è amplificata dall’impianto Alpine premium di serie, con altoparlanti spostati sotto i sedili per mantenere la qualità del suono anche senza porte.

Sul fronte produttivo, Jeep ha annunciato che la Recon verrà costruita nello stabilimento di Toluca. L’avvio della produzione è previsto per l’inizio del prossimo anno, con i primi lanci in Stati Uniti e Canada, seguiti da una distribuzione globale nel quarto trimestre. L’allestimento Moab sarà esclusivo per i mercati nordamericani, mentre le versioni internazionali offriranno combinazioni specifiche per ogni regione.

Come ha sottolineato il CEO del marchio Jeep, “Jeep Recon 2026 rappresenta un passo avanti coraggioso per il marchio: un SUV completamente elettrico che resta fedele ai nostri valori di libertà, avventura e capacità. È Trail Rated, progettata per lo scopo e pronta a portare gli appassionati Jeep nel futuro senza compromessi sulle prestazioni leggendarie che si aspettano. Con la Recon dimostriamo che l’elettrificazione non solo è compatibile con l’eccellenza off-road, ma può esaltarla, offrendo coppia istantanea, controllo di precisione e un’esperienza di guida più silenziosa e connessa, tipicamente Jeep”.

Con la Recon 2026, Jeep riafferma la propria identità di marchio simbolo di libertà e avventura, compiendo al tempo stesso un passo deciso verso la mobilità del futuro. L’elettrificazione, in questo caso, non sostituisce lo spirito autentico del brand, ma lo rinnova, portando l’esperienza fuoristrada in una dimensione più efficiente, sostenibile e tecnologica.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

FRITZ! rafforza la leadership europea nella sicurezza digitale e presenta le novità a SICUREZZA 2025

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

Spettacolo

Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

Motori

Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: Armored All Might guida il debutto esplosivo della Stagione 14

Motori

MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

Spettacolo

Mara Sattei torna con “Sopra di me”: un salto nel vuoto tra istinto e consapevolezza

Spettacolo

Ultimo annuncia “Ultimo Live Stadi 2025”: nuovo album e un evento epocale a Roma

Sport

Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

FASE: disponibile da venerdì 21 novembre in radio e in digitale “EXTRATERRESTRI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Akio Toyoda, presidente del gruppo Toyota, ha ricevuto il celebre riconoscimento del “Volante d’Oro”, uno dei premi più ambiti del settore automobilistico internazionale. Il...

8 ore ago

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Moda, design e alta tecnologia si fondono in un progetto che racconta l’eccellenza creativa italiana attraverso uno dei simboli più iconici della meccanica contemporanea....

9 ore ago

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Il Sistema ACI di Gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) è stato insignito del prestigioso “CEOforLIFE Award 2025” nella categoria “Transizione energetica, ecologica ed...

10 ore ago

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

La nuova Škoda Elroq, il SUV compatto completamente elettrico della casa boema, ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle nei test di sicurezza...

11 ore ago