Nuova Jeep Recon 2026: Trail Rated e 100% elettrica

Nuova Jeep Recon 2026: potenza elettrica e spirito Trail Rated

Jeep entra in una nuova era dell’avventura lanciando la Jeep Recon 2026, il primo SUV del marchio completamente elettrico certificato Trail Rated. Progettata per affrontare ogni tipo di terreno, la Recon coniuga l’anima off-road tipica di Jeep con l’innovazione della propulsione elettrica, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.

Con 650 CV, 840 Nm di coppia istantanea e un’accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi, la Recon dimostra come l’elettrificazione possa esaltare, e non limitare, le prestazioni off-road. L’autonomia stimata raggiunge i 450 km, garantendo libertà di movimento anche nelle avventure più impegnative.

Costruita su un’architettura elettrica dedicata, la Jeep Recon offre trazione integrale elettrica di serie e sistema Selec-Terrain con cinque modalità di guida, inclusa la modalità Rock per i terreni più difficili. Gli ingegneri Jeep hanno sviluppato un sistema di gestione della coppia che assicura il massimo controllo già al primo tocco dell’acceleratore, grazie ai moduli di trazione elettrica anteriori e posteriori da 250 kW ciascuno. La batteria da 100 kWh a 400 volt è protetta da piastre sottoscocca in acciaio ad alta resistenza, per garantire solidità e sicurezza durante l’utilizzo off-road.

Le prestazioni fuoristrada sono ulteriormente migliorate da un differenziale elettronico bloccabile, sospensioni a bracci corti e lunghi e pneumatici da 33” nell’allestimento Moab, che assicurano 24 cm di altezza da terra. Gli angoli d’attacco e di uscita, rispettivamente di 34° e 34,5°, confermano la sua vocazione avventurosa.

Sul piano del design, la Recon 2026 esprime un equilibrio tra tradizione e modernità. Il frontale verticale con la classica griglia a sette feritoie illuminata e le luci a LED a forma di U dichiara subito l’identità Jeep, mentre le superfici vetrate ampie e le linee robuste comunicano solidità e funzionalità. La filosofia open-air resta centrale: porte, vetri posteriori e vetro del portellone sono rimovibili senza attrezzi, offrendo un’esperienza di libertà unica nel panorama dei SUV elettrici. L’allestimento Moab aggiunge dettagli in Gloss Black, rock rails laterali e grafiche antiriflesso dedicate.

L’abitacolo riflette l’unione tra robustezza e innovazione. I materiali scelti, tra cui finiture in Capri sintetico non in pelle e componenti riciclati, rispecchiano l’attenzione di Jeep verso la sostenibilità. Gli interni della Recon sono pensati per l’avventura: oltre 1.800 litri di capacità di carico posteriore, vano anteriore da 85 litri e soluzioni modulari per lo stivaggio. La plancia orizzontale integra un binario multifunzione per accessori, mentre la console centrale a due livelli offre spazio extra per l’attrezzatura. Nell’allestimento Moab debuttano inediti interni Joshua Tree tan, ispirati ai colori naturali dell’omonimo parco americano.

La Jeep Recon 2026 introduce inoltre un nuovo livello di tecnologia e connettività. L’abitacolo ospita oltre 66 cm di superficie digitale con un quadro strumenti da 12,3” e un touchscreen da 14,5”, il più grande mai montato su una Jeep. Il sistema infotainment Uconnect 5 supporta la mappatura TomTom Dynamic Range, la compatibilità con Amazon Alexa e la nuova Jeep app che consente di monitorare la manutenzione e ricevere notifiche di sicurezza in tempo reale. L’app Trail Offroad, sviluppata per gli amanti dell’avventura, offre mappe dettagliate di percorsi negli Stati Uniti e in Canada e strumenti per misurare pendenza e rollio in tempo reale.

La qualità dell’esperienza open-air è amplificata dall’impianto Alpine premium di serie, con altoparlanti spostati sotto i sedili per mantenere la qualità del suono anche senza porte.

Sul fronte produttivo, Jeep ha annunciato che la Recon verrà costruita nello stabilimento di Toluca. L’avvio della produzione è previsto per l’inizio del prossimo anno, con i primi lanci in Stati Uniti e Canada, seguiti da una distribuzione globale nel quarto trimestre. L’allestimento Moab sarà esclusivo per i mercati nordamericani, mentre le versioni internazionali offriranno combinazioni specifiche per ogni regione.

Come ha sottolineato il CEO del marchio Jeep, “Jeep Recon 2026 rappresenta un passo avanti coraggioso per il marchio: un SUV completamente elettrico che resta fedele ai nostri valori di libertà, avventura e capacità. È Trail Rated, progettata per lo scopo e pronta a portare gli appassionati Jeep nel futuro senza compromessi sulle prestazioni leggendarie che si aspettano. Con la Recon dimostriamo che l’elettrificazione non solo è compatibile con l’eccellenza off-road, ma può esaltarla, offrendo coppia istantanea, controllo di precisione e un’esperienza di guida più silenziosa e connessa, tipicamente Jeep”.

Con la Recon 2026, Jeep riafferma la propria identità di marchio simbolo di libertà e avventura, compiendo al tempo stesso un passo deciso verso la mobilità del futuro. L’elettrificazione, in questo caso, non sostituisce lo spirito autentico del brand, ma lo rinnova, portando l’esperienza fuoristrada in una dimensione più efficiente, sostenibile e tecnologica.