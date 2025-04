Nuova Lexus ES: stile, lusso e comfort all’ennesima potenza

La nuova Lexus ES ha fatto il suo debutto mondiale, portando con sé una combinazione di performance, raffinatezza, comfort e dettagli di lusso. Giunta all’ottava generazione, questa berlina di lusso si presenta con un design rivoluzionario e tecnologie innovative, offrendo agli occupanti un’esperienza di guida appagante.

La ES è stata progettata per rispondere alle esigenze attuali dei clienti, combinando le caratteristiche distintive del marchio Lexus con soluzioni elettrificate per ridurre l’impatto ambientale. Grazie alla disponibilità di motorizzazioni Full Hybrid e Full Electric, offre diverse opzioni di potenza e trazione sia anteriore che integrale, soddisfacendo le esigenze di una variegata clientela.

L’esterno della nuova ES si distingue per una silhouette elegante e aerodinamica, mentre gli interni sono caratterizzati da linee pulite, connubio perfetto di semplicità ed eleganza. Con un’attenzione particolare ai dettagli, come i nuovi elementi di design Bamboo Layering e Synthetic Leather Embossing, l’abitacolo offre un comfort lussuoso per tutti gli occupanti.

La ES presenta due opzioni di propulsione: la ES 300h Full-Hybrid, con un motore a quattro cilindri in linea da 2,5 litri, e la ES 350e BEV, una versione elettrica a batteria. Entrambi i modelli offrono performance eccezionali e un’esperienza di guida coinvolgente, in linea con la filosofia di comfort e controllo della Lexus Driving Signature.

La nuova ES è dotata di un’ampia gamma di tecnologie avanzate per la sicurezza, tra cui il Controllo adattivo della velocità di crociera, la sicurezza pre-collisione, il Driver Monitor e molte altre caratteristiche progettate per garantire la massima protezione per conducente e passeggeri.

Con un lancio previsto nel primo trimestre del 2026, la nuova Lexus ES si presenta come un’auto di lusso che combina prestazioni di alto livello, tecnologie all’avanguardia e un design elegante ed esclusivo. Con la sua gamma diversificata di motorizzazioni e una vasta gamma di funzionalità di comfort e sicurezza, la ES promette di offrire un’esperienza di guida straordinaria per gli amanti del lusso e dell’eleganza automobilistica.