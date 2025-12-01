Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Published

La nuova Mazda CX-5 segna l’inizio di una nuova era per la Casa giapponese, introducendo per la prima volta la piattaforma Mazda E/E Architecture+ (EEA+), una interfaccia uomo-macchina avanzata (HMI) e l’integrazione nativa di Google. Un trittico tecnologico destinato a ridefinire il concetto di abitacolo, unendo connettività, sicurezza e semplicità d’uso in un’esperienza di guida completamente rinnovata.

La Mazda E/E Architecture+ rappresenta il cuore dell’innovazione del nuovo modello, integrando le centraline elettroniche, i livelli software e le reti di comunicazione per abilitare funzioni digitali evolute e aggiornamenti over-the-air. Questa piattaforma compone le fondamenta dei futuri Software Defined Vehicles (SDV) di Mazda, garantendo un’architettura flessibile e sempre aggiornabile.

La nuova HMI è pensata per mettere il guidatore al centro, riducendo al minimo distrazioni visive e manuali. L’abitacolo si sviluppa su un layout orizzontale con un display touch da 12,9 o 15,6 pollici, configurabile come uno smartphone, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un head-up display più ampio. I comandi principali restano fisici per le funzioni essenziali, mentre quelli digitali sono disposti secondo una logica intuitiva e sicura. Il volante adotta pulsanti capacitivi che integrano funzioni come il sistema di visione a 360 gradi e il Mi-Drive, mentre il riconoscimento vocale permette il controllo vocale completo senza perdere la concentrazione sulla guida.

Per la prima volta su un modello Mazda debutta Google integrato: l’ecosistema include Google Assistant e, tramite aggiornamento software, Google Gemini, il nuovo assistente AI. Il sistema garantisce un’interazione naturale e fluida, consentendo di gestire con la voce le funzioni principali dell’auto, dalla climatizzazione alla navigazione. Completano l’esperienza Apple CarPlay, Android Auto, l’app MyMazda e, su richiesta, l’impianto Bose a 12 altoparlanti.

Il design della nuova CX-5 evolve il linguaggio Kodo, con linee più decise e proporzioni affinate. Nell’abitacolo domina un’atmosfera calma e ariosa, dove materiali di pregio e finiture minimaliste riflettono l’essenza del design giapponese orientato all’armonia.

Sotto il cofano, la CX-5 adotta il motore benzina 2.5 e-Skyactiv G da 141 CV con tecnologia M Hybrid, disponibile in varianti a trazione anteriore o integrale. Il modello è già ordinabile con un prezzo di listino a partire da 35.900 euro, e le prime consegne sono previste per febbraio 2026.

La nuova CX-5 arriva sul mercato con due formule promozionali: Premiere Choice, che offre vantaggi fino a 3.000 euro in caso di permuta con tasso del 3,99% e rate da 279 euro al mese, e Premiere Choice Plus, dedicata ai clienti fidelizzati, con vantaggi fino a 4.500 euro, tasso promozionale del 2,99% e rate da 259 euro mensili.

Con la combinazione tra architettura elettronica evoluta, interfaccia intuitiva e connettività intelligente, la nuova Mazda CX-5 si presenta come il modello che traghetta il marchio verso la prossima generazione di vetture connesse, ponendo le basi per un’esperienza di guida moderna, sicura e sempre aggiornata.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo

Motori

CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

Motori

Audi F1 Project: Visit Qatar partner principale del futuro team Audi F1

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Spettacolo

PAKY: annuncia il suo nuovo e attesissimo album “GLORIA”: fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Malika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di LG CineBeam S (modello PU615U), un proiettore compatto a tiro corto pensato per trasformare qualsiasi...

14 ore ago

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Alfa Romeo rende omaggio alla propria storia sportiva con due creazioni in edizione limitata che incarnano il DNA più autentico del marchio: Giulia e...

15 ore ago

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross accende i riflettori a Milano entrando ufficialmente tra le sette finaliste del prestigioso premio internazionale The Car of...

17 ore ago

Motori

CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

CUPRA rafforza ancora una volta il proprio legame con le nuove generazioni e con il mondo dell’innovazione digitale partecipando come Digital Partner alla seconda...

19 ore ago