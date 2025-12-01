Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

La nuova Mazda CX-5 segna l’inizio di una nuova era per la Casa giapponese, introducendo per la prima volta la piattaforma Mazda E/E Architecture+ (EEA+), una interfaccia uomo-macchina avanzata (HMI) e l’integrazione nativa di Google. Un trittico tecnologico destinato a ridefinire il concetto di abitacolo, unendo connettività, sicurezza e semplicità d’uso in un’esperienza di guida completamente rinnovata.

La Mazda E/E Architecture+ rappresenta il cuore dell’innovazione del nuovo modello, integrando le centraline elettroniche, i livelli software e le reti di comunicazione per abilitare funzioni digitali evolute e aggiornamenti over-the-air. Questa piattaforma compone le fondamenta dei futuri Software Defined Vehicles (SDV) di Mazda, garantendo un’architettura flessibile e sempre aggiornabile.

La nuova HMI è pensata per mettere il guidatore al centro, riducendo al minimo distrazioni visive e manuali. L’abitacolo si sviluppa su un layout orizzontale con un display touch da 12,9 o 15,6 pollici, configurabile come uno smartphone, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un head-up display più ampio. I comandi principali restano fisici per le funzioni essenziali, mentre quelli digitali sono disposti secondo una logica intuitiva e sicura. Il volante adotta pulsanti capacitivi che integrano funzioni come il sistema di visione a 360 gradi e il Mi-Drive, mentre il riconoscimento vocale permette il controllo vocale completo senza perdere la concentrazione sulla guida.

Per la prima volta su un modello Mazda debutta Google integrato: l’ecosistema include Google Assistant e, tramite aggiornamento software, Google Gemini, il nuovo assistente AI. Il sistema garantisce un’interazione naturale e fluida, consentendo di gestire con la voce le funzioni principali dell’auto, dalla climatizzazione alla navigazione. Completano l’esperienza Apple CarPlay, Android Auto, l’app MyMazda e, su richiesta, l’impianto Bose a 12 altoparlanti.

Il design della nuova CX-5 evolve il linguaggio Kodo, con linee più decise e proporzioni affinate. Nell’abitacolo domina un’atmosfera calma e ariosa, dove materiali di pregio e finiture minimaliste riflettono l’essenza del design giapponese orientato all’armonia.

Sotto il cofano, la CX-5 adotta il motore benzina 2.5 e-Skyactiv G da 141 CV con tecnologia M Hybrid, disponibile in varianti a trazione anteriore o integrale. Il modello è già ordinabile con un prezzo di listino a partire da 35.900 euro, e le prime consegne sono previste per febbraio 2026.

La nuova CX-5 arriva sul mercato con due formule promozionali: Premiere Choice, che offre vantaggi fino a 3.000 euro in caso di permuta con tasso del 3,99% e rate da 279 euro al mese, e Premiere Choice Plus, dedicata ai clienti fidelizzati, con vantaggi fino a 4.500 euro, tasso promozionale del 2,99% e rate da 259 euro mensili.

Con la combinazione tra architettura elettronica evoluta, interfaccia intuitiva e connettività intelligente, la nuova Mazda CX-5 si presenta come il modello che traghetta il marchio verso la prossima generazione di vetture connesse, ponendo le basi per un’esperienza di guida moderna, sicura e sempre aggiornata.