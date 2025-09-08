Connect with us

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Mercedes-Benz presenta la nuova GLC elettrica, un modello destinato a segnare un punto di svolta nella storia del marchio e dell’intero segmento dei SUV di fascia premium. Dopo anni da regina del mercato, la GLC si rinnova completamente con un’anima elettrica, tecnologie d’avanguardia e un design che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione. Il debutto commerciale è previsto per la prima metà del 2026, ma già oggi la casa di Stoccarda svela i dettagli di un’auto che promette di ridefinire gli standard del settore.

La nuova GLC con tecnologia EQ nasce da un progetto sviluppato raccogliendo i feedback dei clienti in tutto il mondo. L’obiettivo era chiaro: offrire un SUV capace di unire le qualità che hanno reso celebre la GLC – comfort, versatilità e lusso – con i vantaggi della trazione elettrica. I dati sono impressionanti: consumo medio tra 14,9 e 18,8 kWh/100 km, zero emissioni di CO₂ e classe energetica A.

La versione di lancio sarà la GLC 400 4MATIC da 360 kW, in grado di garantire un’autonomia fino a 713 chilometri secondo il ciclo WLTP. Grazie alla tecnologia a 800 volt, la ricarica è rapida e intuitiva: bastano dieci minuti per accumulare energia sufficiente a percorrere 303 km. A ciò si aggiunge la ricarica bidirezionale, che trasforma il SUV in un fornitore di energia per la casa o la rete elettrica, aprendo nuovi scenari di sostenibilità e indipendenza energetica.

Sul piano estetico, la nuova GLC segna un’evoluzione importante. La griglia ridisegnata e illuminata con 942 pin retroilluminati ridefinisce il volto Mercedes-Benz, combinando tradizione e innovazione. La silhouette è muscolosa, con passaruota pronunciati e linee scolpite che trasmettono dinamismo e prestigio.

Gli interni portano la filosofia della Sensual Purity a un livello superiore. Il protagonista assoluto è il MBUX Hyperscreen da 99,3 centimetri, il più grande mai installato su una Mercedes, che si estende per tutta la larghezza del cruscotto. Questo display ad altissima definizione integra infotainment, comandi e funzioni di bordo, trasformando l’abitacolo in uno spazio digitale immersivo.

Non manca il tocco scenografico: il tetto panoramico SKY CONTROL, con la possibilità di mostrare un cielo stellato grazie a 162 luci LED integrate, contribuisce a creare un ambiente suggestivo e futuristico. Lo spazio a disposizione cresce sensibilmente rispetto alla versione termica: i passeggeri posteriori godono di più centimetri per le gambe e la testa, mentre il bagagliaio offre fino a 1.740 litri di capacità complessiva, a cui si aggiunge un utile frunk anteriore da 128 litri.

Il cuore tecnologico della nuova GLC è il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), una piattaforma software avanzata che controlla ogni funzione del veicolo, dall’infotainment alla guida assistita, dal comfort alla ricarica. Basato su intelligenza artificiale e connesso al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, questo sistema è in grado di apprendere le preferenze del conducente e adattarsi alle condizioni di guida in tempo reale.

Il nuovo MBUX Virtual Assistant porta l’interazione uomo-macchina a un livello inedito. Integrando l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google, è in grado di dialogare in modo naturale con guidatore e passeggeri, rispondendo a domande, pianificando percorsi o suggerendo punti di interesse. L’esperienza è paragonabile a una conversazione con un amico, con risposte contestuali e un’elevata capacità di personalizzazione.

La nuova GLC non rinuncia al piacere di guida. Le sospensioni pneumatiche intelligenti derivate dalla Classe S garantiscono comfort assoluto sulle lunghe percorrenze, mentre l’asse posteriore sterzante di 4,5 gradi offre agilità e maneggevolezza anche in città. Il nuovo sistema frenante One-Box assicura decelerazioni fluide e massimizza il recupero di energia, generando elettricità nel 99% delle frenate quotidiane.

Per gli amanti dell’avventura, la modalità di guida TERRAIN e la funzione del “cofano trasparente” consentono di affrontare con sicurezza strade sterrate o sentieri, rendendo il SUV un compagno ideale anche fuori dall’asfalto. Con una capacità di traino fino a 2,4 tonnellate, la GLC elettrica è pronta a supportare roulotte, imbarcazioni o attrezzature sportive senza sacrificare stabilità e sicurezza.

Mercedes-Benz fa un passo avanti anche in termini di sostenibilità. La nuova GLC è il primo SUV al mondo a proporre interni vegani certificati da The Vegan Society, con materiali di alta qualità privi di derivati animali. L’utilizzo di alluminio riciclato e materie prime secondarie contribuisce a ridurre significativamente l’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

L’impegno verso la decarbonizzazione della filiera produttiva si riflette anche nello stabilimento di Brema, dove la nuova GLC verrà assemblata con il 100% di energia elettrica verde.

