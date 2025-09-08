Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Published

La nuova Porsche 911 Turbo S 2025 segna un ulteriore salto evolutivo per la leggendaria sportiva tedesca. Dopo una generazione già considerata un punto di riferimento per prestazioni, comfort, esclusività e fruibilità quotidiana, il nuovo modello alza l’asticella in ogni aspetto, confermandosi come la 911 più completa mai realizzata. Disponibile nelle versioni coupé e cabriolet, debutta con un design più scolpito, un’aerodinamica affinata e una dotazione tecnologica senza precedenti.

Il cuore della nuova Porsche 911 Turbo S è l’innovativo powertrain T-Hybrid, che porta la potenza complessiva a 523 kW (711 CV) e la coppia a 800 Nm, disponibile in un arco compreso tra 2.300 e 6.000 giri/min. Si tratta della 911 di serie più potente mai costruita, con un incremento di 61 CV rispetto al modello precedente. Il sistema utilizza due turbocompressori elettrici (eTurbo) per garantire reattività immediata e agilità superiore, coadiuvati da una batteria compatta da 1,9 kWh e dal cambio PDK a otto rapporti con motore elettrico integrato. I numeri parlano chiaro: da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima di 322 km/h.

Nonostante l’introduzione dell’ibrido ad alte prestazioni, il peso cresce di soli 85 kg rispetto alla generazione precedente, ampiamente compensati dall’ottimizzazione del telaio e dell’aerodinamica. Il risultato è straordinario: la nuova 911 Turbo S ha fermato il cronometro al Nürburgring Nordschleife in 7:03.92 minuti, ben 14 secondi più veloce rispetto al modello uscente. Secondo Jörg Bergmeister, collaudatore e Brand Ambassador Porsche, “il peso in più non si avverte: l’auto è più agile, con maggiore aderenza e velocità in ogni tratto del circuito”.

L’impianto frenante carboceramico PCCB è stato evoluto con dischi di dimensioni maggiori, ora i più grandi mai installati su una 911 a due porte: 420 mm all’anteriore e 410 mm al posteriore. Anche i pneumatici sono stati ottimizzati, con nuove misure fino a 325/30 ZR 21 al posteriore, per garantire massima aderenza senza sacrificare le prestazioni sul bagnato.

La nuova Turbo S introduce un concetto aerodinamico più efficiente, con alette di ventilazione attive, diffusore anteriore variabile e spoiler posteriore regolabile. A seconda della modalità di guida, questi elementi riducono la resistenza aerodinamica fino al 10% o aumentano la deportanza. Il telaio beneficia del sistema Porsche Dynamic Chassis Control elettroidraulico (ehPDCC) di serie, che riduce il rollio e incrementa l’agilità, garantendo al tempo stesso un comfort superiore nelle lunghe percorrenze.

Dal punto di vista estetico, la nuova 911 Turbo S 2025 si distingue con elementi in Turbonite, colore esclusivo per i modelli Turbo, applicato a loghi, cerchi, inserti aerodinamici e dettagli degli interni. La carrozzeria, più larga e muscolosa rispetto alle Carrera, sfoggia nuove feritoie posteriori, terminali di scarico in titanio e cerchi con monodado centrale. All’interno dominano sportività ed eleganza, con sedili adattivi Plus a 18 vie, inserti in carbonio, rivestimenti in microfibra e un’inedita finitura in neodimio.

La nuova Porsche 911 Turbo S Coupé 2025 è ordinabile da subito con un prezzo di listino a partire da 280.157 euro, mentre la versione Cabriolet parte da 294.667 euro. Le prime consegne in Europa sono previste tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

Toyota e Mazda sperimentano sistemi di accumulo con batterie EV

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Motori

Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale

Spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Motori

Hyundai lancia “UNPLUGGED”: il primo videoclip musicale al mondo girato con le telecamere di bordo

Tecnologia

Amazfit T-Rex 3 Pro: lo smartwatch per trail runner e sportivi estremi

Spettacolo

TIZIANO FERRO: è finalmente uscito il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “LE VOCALI”

Sport

Milestone e MotoGP: Jorge Martín indosserà un casco disegnato da un fan al GP di Catalogna

Moda

Lancia al fianco di Eberhard & Co. al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025

Tecnologia

Motorola presenta la nuova gamma edge e moto g al Lenovo Innovation World

Spettacolo

Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Spettacolo

Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Motori

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Motori

Volkswagen lancia la ID. Polo: il futuro elettrico parte dai nomi storici
Advertisement

Ti potrebbe interessare