Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

La nuova Porsche 911 Turbo S 2025 segna un ulteriore salto evolutivo per la leggendaria sportiva tedesca. Dopo una generazione già considerata un punto di riferimento per prestazioni, comfort, esclusività e fruibilità quotidiana, il nuovo modello alza l’asticella in ogni aspetto, confermandosi come la 911 più completa mai realizzata. Disponibile nelle versioni coupé e cabriolet, debutta con un design più scolpito, un’aerodinamica affinata e una dotazione tecnologica senza precedenti.

Il cuore della nuova Porsche 911 Turbo S è l’innovativo powertrain T-Hybrid, che porta la potenza complessiva a 523 kW (711 CV) e la coppia a 800 Nm, disponibile in un arco compreso tra 2.300 e 6.000 giri/min. Si tratta della 911 di serie più potente mai costruita, con un incremento di 61 CV rispetto al modello precedente. Il sistema utilizza due turbocompressori elettrici (eTurbo) per garantire reattività immediata e agilità superiore, coadiuvati da una batteria compatta da 1,9 kWh e dal cambio PDK a otto rapporti con motore elettrico integrato. I numeri parlano chiaro: da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima di 322 km/h.

Nonostante l’introduzione dell’ibrido ad alte prestazioni, il peso cresce di soli 85 kg rispetto alla generazione precedente, ampiamente compensati dall’ottimizzazione del telaio e dell’aerodinamica. Il risultato è straordinario: la nuova 911 Turbo S ha fermato il cronometro al Nürburgring Nordschleife in 7:03.92 minuti, ben 14 secondi più veloce rispetto al modello uscente. Secondo Jörg Bergmeister, collaudatore e Brand Ambassador Porsche, “il peso in più non si avverte: l’auto è più agile, con maggiore aderenza e velocità in ogni tratto del circuito”.

L’impianto frenante carboceramico PCCB è stato evoluto con dischi di dimensioni maggiori, ora i più grandi mai installati su una 911 a due porte: 420 mm all’anteriore e 410 mm al posteriore. Anche i pneumatici sono stati ottimizzati, con nuove misure fino a 325/30 ZR 21 al posteriore, per garantire massima aderenza senza sacrificare le prestazioni sul bagnato.

La nuova Turbo S introduce un concetto aerodinamico più efficiente, con alette di ventilazione attive, diffusore anteriore variabile e spoiler posteriore regolabile. A seconda della modalità di guida, questi elementi riducono la resistenza aerodinamica fino al 10% o aumentano la deportanza. Il telaio beneficia del sistema Porsche Dynamic Chassis Control elettroidraulico (ehPDCC) di serie, che riduce il rollio e incrementa l’agilità, garantendo al tempo stesso un comfort superiore nelle lunghe percorrenze.

Dal punto di vista estetico, la nuova 911 Turbo S 2025 si distingue con elementi in Turbonite, colore esclusivo per i modelli Turbo, applicato a loghi, cerchi, inserti aerodinamici e dettagli degli interni. La carrozzeria, più larga e muscolosa rispetto alle Carrera, sfoggia nuove feritoie posteriori, terminali di scarico in titanio e cerchi con monodado centrale. All’interno dominano sportività ed eleganza, con sedili adattivi Plus a 18 vie, inserti in carbonio, rivestimenti in microfibra e un’inedita finitura in neodimio.

La nuova Porsche 911 Turbo S Coupé 2025 è ordinabile da subito con un prezzo di listino a partire da 280.157 euro, mentre la versione Cabriolet parte da 294.667 euro. Le prime consegne in Europa sono previste tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.