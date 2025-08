Nuova Range Rover Sport SV Carbon: il massimo del lusso dinamico in fibra di carbonio

Range Rover alza l’asticella del SUV di lusso con la nuova Sport SV Carbon, un modello che unisce prestazioni estreme, leggerezza e design sofisticato. Lanciata ufficialmente alla Monterey Car Week il 13 agosto 2025, questa versione esclusiva completa la gamma Range Rover Sport SV, affiancandosi alle edizioni SV e SV Black.

Range Rover Sport SV Carbon rappresenta la massima espressione del connubio tra eleganza contemporanea e capacità dinamica. Il nuovo modello ad alte prestazioni è dotato di elementi in fibra di carbonio sia all’esterno che all’interno, progettati per ottimizzare l’aerodinamica, ridurre il peso e migliorare la guidabilità.

Sotto il cofano pulsa un motore benzina MHEV Twin Turbo V8 da 635 CV e 800 Nm, in grado di spingere il SUV fino a 290 km/h, con un’accelerazione eccezionale e un’erogazione di potenza sempre fluida. La nuova SV Carbon si distingue anche per l’adozione di cerchi ultraleggeri in fibra di carbonio da 23”, capaci di ridurre la massa complessiva del veicolo fino a 76 kg, migliorando maneggevolezza e comfort.

Il design esterno, dominato dal Forged Carbon Exterior Pack e dal cofano in Twill Exposed Carbon, esprime potenza e raffinatezza. Quattro colorazioni esclusive, abbinate alle tinte della tavolozza SV Premium, rendono ogni modello un’opera d’arte su ruote. Le pinze freno carboceramiche sono disponibili in blu, giallo, nero o carbon bronze per un tocco ancora più personale.

L’abitacolo è pensato per chi cerca prestazioni senza rinunciare al comfort e alla tecnologia. I sedili sportivi con schienale in Forged Carbon e poggiatesta integrato, i rivestimenti in pelle Windsor o l’innovativo Ultrafabrics™ vegano, le finiture Moonlight Chrome e i loghi SV retroilluminati, creano un ambiente esclusivo. A questo si aggiunge la tecnologia Body and Soul™ Seat (BASS), che trasforma la musica in un’esperienza multisensoriale, coinvolgendo anche il tatto.

Come afferma Ryan Miller, Product and Services Marketing Director di Range Rover: “La nuova Range Rover Sport SV Carbon rappresenta l’apice del nostro SUV di lusso ad alte prestazioni. Con materiali sofisticati e un design assertivo, offre ai clienti un nuovo livello di esclusività.”

Range Rover conferma ancora una volta il suo ruolo di leader nel segmento dei SUV di lusso, con una proposta che guarda al futuro della mobilità sostenibile senza sacrificare le emozioni della guida. La nuova Range Rover Sport SV Carbon è ora disponibile su ordinazione, con ulteriori dettagli e configurazioni personalizzabili sul sito ufficiale del brand.