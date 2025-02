Nuova SKODA Octavia ora anche a trazione integrale: sicurezza e prestazioni al top

ŠKODA arricchisce la gamma della sua iconica Octavia con una novità attesa dagli appassionati: la versione 4×4, disponibile sia in variante berlina che Wagon. Questa nuova configurazione, abbinata a un potente motore benzina 2.0 TSI da 204 CV, garantisce prestazioni di alto livello, comfort di guida e maggiore sicurezza su ogni tipo di fondo stradale.

La nuova Octavia 4×4 monta il motore 2.0 TSI da 150 kW (204 CV), che registra un incremento di 10 kW (14 CV) rispetto alla versione precedente. La coppia massima raggiunge 320 Nm, assicurando una risposta pronta e dinamica. Questo propulsore è abbinato al cambio automatico DSG a sette rapporti, che garantisce cambiate fluide ed efficienti.

Un ulteriore punto di forza di questo motore è l’alta efficienza nei consumi, grazie all’iniezione diretta del carburante a 350 bar e alla regolazione della fasatura delle valvole, che ottimizza il rapporto di compressione nei momenti di basso carico. Secondo il ciclo WLTP, i consumi della nuova Octavia 4×4 si attestano tra 6,7 e 7,2 litri ogni 100 km, a seconda della versione scelta.

La trazione integrale della nuova Octavia è gestita da una frizione multidisco a comando elettroidraulico, che si adatta automaticamente alle condizioni di guida. Il sistema, supportato da sensori avanzati, può trasferire fino al 100% della coppia sull’asse posteriore in situazioni di scarsa aderenza, garantendo sempre la massima stabilità.

In condizioni normali, la coppia viene distribuita equamente tra asse anteriore e posteriore, fino a un massimo di 50:50. Il tutto è coadiuvato dai sistemi elettronici EDS e XDS, che migliorano ulteriormente la trazione e la maneggevolezza. Inoltre, il nuovo assale posteriore multi-link ottimizza il comfort di guida e la precisione nelle curve.

Grazie al nuovo motore e alla trazione integrale, la ŠKODA Octavia 4×4 offre prestazioni entusiasmanti. La berlina accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, mentre la Wagon impiega solo un decimo di secondo in più. La velocità massima di entrambe le varianti è di 228 km/h.

La nuova Octavia 4×4 non è solo sinonimo di performance, ma anche di versatilità, con una capacità di traino fino a 1.900 kg per rimorchi frenati. Questo la rende una scelta ideale per chi necessita di un’auto spaziosa e potente per viaggi e trasporti impegnativi.

La ŠKODA Octavia 4×4 è disponibile per il mercato italiano nelle versioni Selection, Executive, Style e Sportline. Per gli interni, i clienti possono scegliere tra diverse Design Selection, che offrono materiali, colori e finiture personalizzabili. La versione Sportline si distingue per un look più dinamico, con sedili sportivi, volante e pedaliera specifici.

I prezzi partono da 37.800 euro per la berlina e 38.850 euro per la versione Wagon.