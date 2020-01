Nuova Toyota GR Yaris, dal Mondiale Rally alla Strada

La nuova GR Yaris è una vera sportiva, nata dall’esperienza di Toyota con la vittoria del titolo nel Campionato del Mondo Rally. Derivata dalla vettura vincitrice del Mondiale Rally, porta la tecnologia e il design delle competizioni direttamente nel mondo delle auto stradali, fedele ai valori di TOYOTA GAZOOO RACING nella realizzazione di auto sempre migliori che siano intrinsecamente gratificanti e divertenti da guidare.

Posizionata al vertice della gamma di nuova Yaris, la GR Yaris è un modello unico che beneficia delle competenze di progettazione e ingegneria di TOYOTA GAZOOO RACING e Tommi Mäkinen Racing, partner Toyota nel WRC. Oltre a fungere da modello di omologazione ufficiale per lo sviluppo della prossima Yaris WRC, ha anche tutte le caratteristiche necessarie per i proprietari che vogliono competere con successo nelle competizioni rally locali. Con un lancio previsto nella seconda metà del 2020, seguirà la GR Supra come secondo modello globale GR della Toyota.

Presentando la GR Yaris al Tokyo Auto Salon 2020, il presidente della GAZOO Racing, Shigeki Tomoyama, ha dichiarato: “Uno degli impegni di TOYOTA GAZOO Racing è quello di utilizzare il motorsport per migliorare il proprio know-how e il proprio personale, con l’obiettivo di lanciare auto sportive di produzione allargata. Mentre la nuova GR Supra è un’auto sportiva messa a punto grazie alle competizioni su pista, la GR Yaris è stata concepita attraverso la nostra partecipazione ai rally – cosa che molti dei nostri fan aspettavano”.

Ogni aspetto della vettura è orientato alle performance: una piattaforma e un motore completamente nuovi, nuove sospensioni, costruzione leggera con un’aerodinamica ricercata e un nuovo sistema di trazione integrale permanente GR-FOUR. Con una potenza elevata e un peso ridotto, ha tutte le carte in regola per il successo nelle competizioni e per offrire performance esaltanti su strada, degne di una super compatta ad alte prestazioni.

Heritage

La nuova GR Yaris è la prima vera auto sportiva a trazione integrale della Toyota e anche il primo modello omologato per le competizioni del Campionato del Mondo Rally dalla fine della produzione della Celica GT-FOUR nel 1999.

Attraverso due generazioni e tre modelli, la Celica GT-FOUR è stata protagonista delle competizioni WRC di maggior successo di Toyota, un’epoca d’oro del rally che ha portato all’azienda 30 vittorie, quattro titoli mondiali piloti e un campionato costruttori. In onore alla sua gloriosa progenitrice e alla sua tecnologia di trazione integrale, la GR Yaris sfoggia il logo GR-FOUR sul portellone posteriore.

Come modello di omologazione, la GR Yaris supporterà lo sviluppo di una nuova vettura da competizione per il campionato WRC del TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team. Da quando è tornata a far parte del campionato nel 2017, Toyota ha vinto sia il campionato costruttori, nel 2018, sia, con Ott Tänak, il campionato piloti nel 2019.

Priorità di sviluppo

Il team di progettisti e ingegneri specializzati della Tommi Mäkinen Racing si è concentrato sul perfezionamento dell’aerodinamica, della distribuzione dei pesi e della leggerezza della nuova vettura – le tre qualità essenziali per ottenere le migliori prestazioni e la migliore guidabilità.

Una linea del tetto più bassa ha migliorato l’aerodinamica della vettura, mentre il posizionamento del nuovo motore 1.6 turbo arretrato verso il centro della vettura e lo spostamento della batteria nel bagagliaio hanno contribuito all’ottenimento di un migliore equilibrio del telaio per una maggiore maneggevolezza, stabilità e reattività.

La struttura a tre porte è realizzata con materiali leggeri, tra cui il polimero in fibra di carbonio e l’alluminio, per offrire un impressionante rapporto peso/potenza, mentre la nuova piattaforma consente una carreggiata posteriore più ampia con un nuovo sistema di sospensione a doppio braccio oscillante. Il team ha inoltre ideato dei rinforzi sotto i longheroni per assicurare il raggiungimento del massimo potenziale delle sospensioni.

Per garantire che la teoria funzionasse nella pratica, la GR Yaris è stata collaudata da piloti professionisti durante il programma di sviluppo.

Design unico

La GR Yaris si colloca al vertice della gamma di nuova Yaris con un design unico, una carrozzeria a tre porte e un tetto abbassato di 91 mm, creando una silhouette da coupé. Le portiere senza telaio dei finestrini donano al look da coupé. Nella parte anteriore il design della calandra e lo spoiler esprimono l’autentico carattere GR della vettura, mentre nella parte posteriore l’ampia carreggiata e i muscolosi parafanghi ospitano cerchi in lega da 18 pollici.

Nuovo motore Turbo da 1.6L

Il motore della GR Yaris è un nuovissimo tre cilindri turbocompresso che si avvale delle tecnologie derivate dal motorsport per massimizzare le performance, tra cui il raffreddamento del pistone a getto d’olio multiplo, valvole di scarico di grande diametro e delle luci di aspirazione parzialmente lavorate. La cilindrata è di 1.618 cm3 ed eroga un massimo di 261 CV /192 kW e 360 Nm di coppia.

Compatto e leggero, il motore a 12 valvole DOHC è dotato di un turbocompressore con cuscinetti a sfera del tipo single-scroll ed è abbinato ad un cambio manuale a sei marce, progettato per sopportare livelli di coppia elevati.

Rapporto peso/potenza

Ottenere un ottimo rapporto peso/potenza è stato uno degli obiettivi principali per il raggiungimento delle performance attese della GR Yaris. La struttura della vettura è costruita prevalentemente con materiali leggeri, compreso un nuovo polimero in fibra di carbonio per il tetto che può essere stampato a compressione. L’alluminio è utilizzato per il cofano, le portiere e il portellone posteriore. Di conseguenza, la GR Yaris ha la potenza di una compatta sportiva del segmento C ma con il peso di una vettura del segmento B (peso a vuoto 1.280 kg). Il suo rapporto peso/potenza di soli 4,9 kg per CV aiuta ad assicurare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 230 km/h.

GR-FOUR: Nuovo sistema di trazione integrale

Le prestazioni della GR Yaris sono supportate da un nuovo sistema a quattro ruote motrici GR-FOUR progettato per ottimizzare la forza motrice di ogni ruota, pur essendo semplice e leggero.

La ripartizione della coppia tra l’asse anteriore e posteriore è regolata da un giunto a risposta rapida. Nella versione top di gamma Circuit (dettagli in basso), due differenziali autobloccanti Torsen gestiscono la ripartizione tra le ruote di sinistra e di destra per dare un controllo naturale e diretto dell’auto.

L’ingegnoso sistema utilizza particolari rapporti di trasmissione differenziati per l’asse anteriore e posteriore che consentono un range teorico di ripartizione della coppia anteriore/posteriore da 100:0 (trazione anteriore completa) a 0:100 (trazione posteriore completa). Questa flessibilità offre un vantaggio in termini di prestazioni rispetto ai sistemi AWD on-demand che utilizzano sistemi di trazione integrale a doppio giunto o permanenti con differenziale centrale. Il sistema GR FOUR è anche notevolmente più leggero.

Il guidatore può regolare il funzionamento delle quattro ruote motrici in base alle proprie preferenze o alle condizioni di guida utilizzando un selettore di modalità 4WD. In modalità Normal la ripartizione della coppia anteriore/posteriore è di 60:40; in modalità Sport la coppia si sposta verso il posteriore, con una ripartizione di 30:70 per ottenere una guida divertente su strade e circuiti tortuosi; e in modalità Track il sistema prevede un 50:50 per una guida veloce e competitiva su circuiti o percorsi speciali. In ogni modalità, la ripartizione della coppia viene regolata automaticamente in risposta agli input del guidatore, al comportamento del veicolo e alle condizioni della strada o della pista.

Piattaforma specifica e sospensioni

La GR Yaris si basa su una nuova piattaforma dedicata che combina la parte anteriore della piattaforma GA-B di Toyota – che debutterà nel 2020 su nuova Yaris – con la parte posteriore della piattaforma GA-C. Ciò consente un nuovo design delle sospensioni e l’adozione del sistema di trazione integrale GR-FOUR, contribuendo al tempo stesso all’eccellente stabilità e maneggevolezza della vettura.

Se la nuova Yaris di serie utilizza una sospensione posteriore ad asse torcente, la GR Yaris adotta sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante ottimizzate per le performance. All’anteriore viene utilizzato uno schema MacPherson.

Sistema frenante ad alte prestazioni

L’impianto frenante ad alte prestazioni è dotato di grandi dischi anteriori scanalati da 356 mm provvisti di pinze a quattro pistoncini, progettati per far fronte alle sollecitazioni della guida su pista ad alta velocità e su prove speciali garantendo elevata resistenza termica.

Differenziale Torsen a slittamento limitato

Sulla versione Circuit sarà disponibile il differenziale Torsen a slittamento limitato sia sull’asse anteriore che su quello posteriore, sospensioni con taratura ancora più sportiva e cerchi in lega forgiati da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4s 225/40R18.

Nuovo centro di produzione GR a Motomachi

Per contribuire a raggiungere i suoi obiettivi di performance per la GR Yaris, Toyota ha creato un nuovo stabilimento di produzione presso la sua fabbrica Motomachi con una linea dedicata alla produzione di auto sportive GR. Al posto della tradizionale linea di montaggio, la carrozzeria e i vari assemblaggi vengono collegati e movimentati da veicoli a guida automatica.

La produzione di ogni veicolo richiede un gran numero di processi manuali, per i quali Toyota si avvale di un team specializzato di lavoratori altamente qualificati. Le caratteristiche dello stabilimento e il talento dei tecnici consentono un assemblaggio di alta precisione e una rigidità torsionale che difficilmente sarebbero raggiungibili su linee di produzione standard.

Con i suoi nuovi metodi di produzione, lo stabilimento GR è in grado di gestire una produzione differenziata e in piccoli volumi, senza compromettere la produttività.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0