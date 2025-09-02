Nuova Volkswagen T-Roc: il crossover è ordinabile 33.900 euro

Volkswagen ha presentato la nuova generazione della T-Roc, uno dei SUV più venduti in Europa e in Italia. Con oltre due milioni di unità commercializzate nel mondo, di cui più di 200.000 nel nostro Paese, il crossover compatto si prepara a una seconda vita con un design più dinamico, interni premium e motorizzazioni ibride. La nuova T-Roc è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 33.900 euro, mentre l’arrivo nei concessionari è previsto per gennaio 2026.

Il salto generazionale è evidente già a prima vista: la nuova T-Roc mantiene il DNA coupé del posteriore ma cresce di 12 centimetri in lunghezza, garantendo proporzioni più equilibrate e una linea più sportiva. Le firme luminose a LED ridisegnano l’identità del SUV, con il logo Volkswagen illuminato sia sul frontale sia sulla coda, sottolineando un carattere ancora più contemporaneo.

All’interno, Volkswagen ha puntato sulla qualità percepita. Plancia di nuova concezione, materiali soft-touch e illuminazione ambientale creano un’atmosfera lounge, mentre il nuovo display da 12,9 pollici per l’infotainment è di serie su tutte le versioni italiane. Per i viaggiatori più esigenti arriva anche il sedile ergoActive con regolazione elettrica e funzione massaggio. Grazie alla maggiore lunghezza, il comfort per passeggeri alti è migliorato e il bagagliaio cresce fino a 475 litri.

La nuova Volkswagen T-Roc adotta l’architettura MQB evo, già utilizzata da Tiguan e Tayron, con un pacchetto tecnologico al vertice della categoria. L’assistente alla guida Travel Assist supporta i cambi di corsia e reagisce in modo predittivo ai limiti di velocità, mentre il sistema Park Assist Pro permette di parcheggiare in maniera completamente automatizzata, anche da remoto tramite smartphone. Di serie su tutta la gamma italiana anche l’innovativo Exit Warning, che segnala l’arrivo di auto o ciclisti prima dell’apertura delle portiere.

Al lancio, la nuova T-Roc sarà disponibile con propulsori mild hybrid a 48V: il 1.5 eTSI da 115 CV e quello da 150 CV, entrambi con cambio DSG a 7 rapporti. In seguito arriveranno due inedite motorizzazioni full hybrid sviluppate da zero, mentre non mancheranno le varianti a trazione integrale 4MOTION e la sportiva T-Roc R.

Prodotta nello stabilimento portoghese di Palmela, vicino a Lisbona, la T-Roc ha conquistato il pubblico europeo fin dal 2017. Solo nel 2024 ha registrato 292.000 nuove immatricolazioni, confermandosi il SUV compatto più venduto della Casa di Wolfsburg e la Volkswagen più scelta dagli italiani negli ultimi anni.

La nuova T-Roc sarà proposta in tre allestimenti: Life, Style e R-Line, con una struttura più chiara e orientata alle esigenze dei clienti. La semplificazione dell’offerta ha ridotto del 50% i pacchetti opzionali, mantenendo un’elevata dotazione di serie. Il listino parte da 33.900 euro per la versione mild hybrid 1.5 eTSI da 115 CV in allestimento Life.