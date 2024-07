Nuove prospettive per la Porsche Cayenne nel prossimo decennio: tripla offerta di Powertrain

La Porsche Cayenne si prepara a un decennio ricco di innovazioni e sviluppi entusiasmanti. Con una storia di successo che si distingue per prestazioni eccezionali, comfort quotidiano e capacità fuoristradistiche, la Cayenne si appresta a mantenere tutte le sue caratteristiche distintive, con novità che rivoluzioneranno il segmento dei SUV.

Il CEO di Porsche AG, Oliver Blume, ha annunciato che la quarta generazione della Cayenne, attesa a metà del decennio, definirà nuovi standard come SUV completamente elettrico. Tuttavia, i clienti avranno ancora a disposizione una vasta gamma di modelli potenti ed efficienti, compresi motori termici e ibridi.

Inoltre l’attuale generazione di Cayenne subirà ulteriori sviluppi tecnologici per migliorare l’efficienza del V8 e prepararsi ai futuri requisiti legislativi. Porsche punta a un’ampia elettrificazione della sua gamma, con l’obiettivo di arrivare all’80% di modelli completamente elettrici entro il 2030.

La Cayenne completamente elettrica si baserà sull’architettura PPE con una struttura a 800 Volt, offrendo prestazioni dinamiche, ricarica rapida, efficienza e comfort elevato per un’esperienza di guida senza precedenti. I prototipi sono già in fase di test in condizioni reali in tutto il mondo, garantendo durata, affidabilità e qualità secondo gli standard di Porsche.

Con queste ambiziose prospettive e innovazioni in arrivo, la Porsche Cayenne si conferma come punto di riferimento nel mondo dei SUV, dimostrando ancora una volta la capacità dell’azienda di evolversi e anticipare le esigenze dei suoi clienti.