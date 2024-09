Nuovo Honda X-ADV: design aggressivo e maggior comfort

Al centro del nuovo concetto di stile dell’X-ADV ci sono le carene, ridisegnate per esaltare l’aggressività delle linee caratteristiche del modello. Con angoli vivi, accentuati spigoli e pieghe della carrozzeria, il design rimanda alla complessità delle forme degli origami. Inoltre, la nuova firma luminosa premium è ulteriormente enfatizzata dal doppio faro a LED anteriore, abbinato a luci diurne DRL che integrano per la prima volta nel mondo delle moto gli indicatori di direzione in modo armonioso e funzionale.

L’X-ADV 2025 è dotato di un pacchetto che offre elevata praticità e assoluto comfort. Tra le novità, spicca il nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici, con un’interfaccia utente e grafiche riprogettate, leggibile anche sotto la luce diretta del sole. La connessione con lo smartphone è resa possibile grazie all’app Honda RoadSync. Il blocchetto di sinistra, anch’esso rinnovato, presenta comandi retroilluminati per una facile gestione. Il Cruise Control, ora di serie, rende i lunghi viaggi ancora più confortevoli. Inoltre, la nuova sella, più imbottita e rimodellata, facilita l’appoggio a terra, mentre il parabrezza è ora regolabile con una sola mano grazie al meccanismo semplificato.

Un aspetto innovativo dell’X-ADV 2025 è l’utilizzo di 25 componenti della carrozzeria realizzati con materiali sostenibili, tra cui plastica riciclata e plastica derivata da biomassa. Questo approccio rappresenta un unicum nella storia dei modelli Honda a due ruote. L’impiego del DURABIO™ e di altre plastiche riciclate è un passo significativo verso l’obiettivo di Honda di raggiungere l’“utilizzo di materiali sostenibili al 100%” nei processi produttivi entro il 2050.

Il motore bicilindrico parallelo rimane invariato, con una potenza massima di 58,6 CV (43,1 kW) e un valore di coppia pari a 69 Nm, assicurando una spinta poderosa e gestibile ai regimi medio-bassi, oltre a un’eccellente efficienza nei consumi, con un valore medio WMTC di 27,8 km/l. Per il 2025, gli ingegneri Honda hanno ulteriormente affinato il funzionamento del cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), offrendo partenze da fermo ancora più fluide e un miglior controllo nelle manovre sotto i 10 km/h, ampliando ulteriormente le doti da commuter cittadino dell’X-ADV.

Il pacchetto tecnico di riferimento comprende un resistente e leggero telaio tubolare in acciaio, una forcella a steli rovesciati da 41 mm, un monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link e un forcellone in alluminio. I cerchi a raggi tangenziali da 17” e 15” e le doppie pinze freno a quattro pistoncini su dischi da 296 mm completano l’equipaggiamento.

Il nuovo X-ADV 2025 è disponibile in tre nuove colorazioni, affiancate da un’inedita Special Edition bicolore, che rendono omaggio alla sua natura audace e innovativa.