Nuovo Skoda Elroq: il SUV compatto elettrico di X Factor 2025

Il mondo della musica e quello dell’automobile si incontrano nuovamente sotto i riflettori del celebre show televisivo XFactor 2025, grazie a Škoda Italia. Per il quarto anno consecutivo, Škoda è Official Partner di X Factor, portando innovazione e sostenibilità alla manifestazione che milioni di spettatori attendono con ansia.

L’auto protagonista di quest’anno è il nuovissimo SUV compatto totalmente elettrico Škoda Elroq, che già si distingue come uno dei best seller del mercato europeo in termini di mobilità a zero emissioni. Grazie a un design avveniristico e prestazioni ecologiche, Škoda Elroq si prepara a rubare la scena durante le spettacolari serate in diretta di X Factor 2025.

Un elemento chiave di questa collaborazione è l’esclusivo esemplare Elroq Respectline, creato per celebrare i valori d’inclusione e rispetto della diversità. Questa vettura sarà presentata in esclusiva in Italia durante la conferenza stampa di lancio del programma. L’auto non solo rappresenta un passo avanti nella tecnologia automobilistica, ma anche un impegno verso un futuro più inclusivo.

Per aggiungere dinamicità agli spostamenti durante lo svolgimento del programma, una flotta di Škoda Elroq sarà messa a disposizione per la giuria e i concorrenti. Questo non solo migliorerà la logistica dello show, ma sottolinea anche l’importanza della mobilità sostenibile in un contesto sempre più attento all’ambiente.

Inoltre, per gli appassionati che desiderano vivere da vicino l’euforia delle serate live, ci saranno numerose attività social che daranno la possibilità ai più fortunati di assistere ai live e alla finale di #XF2025. La nuova stagione di X Factor inizia il 16 ottobre, pronta a conquistare il pubblico con emozioni e sorprese, sotto il simbolo dell’innovazione grazie a Škoda Elroq.