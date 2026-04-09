Nuovo Toyota RAV4: design rinnovato e tecnologia all’avanguardia per l’icona dei SUV

Il Toyota RAV4 torna in una veste completamente nuova, inaugurando la sesta generazione di un modello che ha segnato la storia dell’automobile moderna. Con un design rinnovato, maggiore comfort e tecnologie avanzate, il nuovo RAV4 punta ancora una volta a ridefinire gli standard del segmento SUV.

Dal suo debutto nel 1994, quando inventò di fatto la categoria dei SUV compatti, RAV4 ha saputo evolversi costantemente mantenendo il suo DNA originale: combinare robustezza, sicurezza e piacere di guida. Oggi, con oltre 15 milioni di unità vendute in 180 paesi e più di 2,5 milioni solo in Europa, il RAV4 è uno dei modelli più iconici e riconoscibili del marchio Toyota.

La nuova generazione porta con sé un concentrato di innovazione tecnologica. Toyota introduce per la prima volta la piattaforma di sviluppo software avanzata Arene, che consente di creare un ambiente digitale completamente rinnovato, garantendo una connettività più intelligente e un’esperienza multimediale più evoluta. Questa piattaforma supporta anche l’integrazione della nuova versione del sistema di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense aggiornato, per un livello di protezione e supporto sempre più elevato.

Sul fronte della motorizzazione, il nuovo RAV4 conferma la filosofia multi-tecnologica di Toyota verso la neutralità carbonica. Sarà disponibile sia in versione Full Hybrid che Plug-in Hybrid, entrambe proposte con trazione anteriore (FWD) o integrale (AWD). La nuova unità plug-in hybrid segna un passo decisivo in termini di efficienza e prestazioni: offre un’autonomia elettrica fino a 137 km nel ciclo combinato WLTP, con tempi di ricarica ridotti grazie alla possibilità di utilizzare sia la ricarica in corrente alternata (AC) che quella in corrente continua (DC).

Il RAV4 di sesta generazione si distingue anche per il comfort migliorato e una qualità costruttiva più raffinata. Toyota ha introdotto misure specifiche per ridurre rumore e vibrazioni e ha reso l’abitacolo più spazioso e accogliente. Le novità includono un sistema shift-by-wire aggiornato, un head-up display più evoluto e un volante dal design rivisto per una maggiore ergonomia. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere la guida più fluida e piacevole, in città come nei lunghi viaggi o sui percorsi fuoristrada.

La nuova versione GR SPORT del RAV4 aggiunge un tocco di sportività e design esclusivo. Oltre agli aggiornamenti estetici dedicati, questa variante promette un’esperienza di guida più dinamica, sottolineando il lato emozionale del SUV più rappresentativo di Toyota.

Nel corso della sua storia, RAV4 ha rappresentato un punto di riferimento per l’innovazione nel campo della mobilità elettrificata. È stato il primo SUV a proporre soluzioni ibride e plug-in, e oggi conferma la propria vocazione pionieristica con una nuova generazione di propulsori più efficienti e sostenibili. Il nuovo RAV4 apre una nuova era per l’icona globale di Toyota, offrendo un mix di tecnologia, design e prestazioni che punta a soddisfare le esigenze di una mobilità moderna, consapevole e connessa.

Con questa nuova generazione, Toyota RAV4 consolida la propria leadership nel segmento SUV, combinando tradizione, innovazione e visione sostenibile del futuro.