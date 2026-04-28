Olivia Rodrigo conquista la vetta con il singolo Drop Dead e annuncia il nuovo album

Olivia Rodrigo entra nuovamente nella storia della musica internazionale debuttando alla numero uno della Billboard Hot 100 con il suo nuovo singolo Drop Dead. La giovane artista americana diventa la prima a esordire al primo posto con il lead single di ciascuno dei suoi primi tre album nella celebre classifica statunitense. L'inedito, Drop Dead, ha raggiunto immediatamente la vetta anche della classifica globale di Spotify e si sta affermando tra i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Il nuovo attesissimo album di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, sarà disponibile dal 12 giugno in tutto il mondo. Il disco segna la prosecuzione della fortunata collaborazione con il produttore Daniel Nigro, già al suo fianco nei precedenti progetti SOUR e GUTS. In vista dell'uscita, la cantante ha saputo alimentare l'entusiasmo dei fan attraverso un originale teaser: un muro viola nel centro di Los Angeles, diventato poi rosa, gesto che ha innescato speculazioni e attese febbrili su social e media.

A sostegno del nuovo singolo, la Rodrigo ha presentato un videoclip di grande impatto girato all'interno del celebre Palazzo di Versailles. La regia di Petra Collins segue la popstar mentre attraversa le sontuose sale della reggia, in una rappresentazione visiva che esprime l'energia di un nuovo amore. In una recente intervista a Apple Music con Zane Lowe, la cantautrice ha descritto così la canzone: Credo che questa canzone sia sempre stata il primo step di questo nuovo viaggio. Parla del primo appuntamento e cerca semplicemente di catturare tutte quelle emozioni che si provano quando si incontra qualcuno per cui si prova qualcosa, quando si è infatuati di quella persona. È il primo capitolo del libro ed è molto gioioso. Credo che da qui i sentimenti inizino a fluire e a evolversi. È il punto di partenza (del disco).

La carriera di Olivia Rodrigo è segnata da risultati da record e riconoscimenti internazionali. Con oltre 36 milioni di copie vendute nel mondo, l'artista ha conquistato 14 nomination ai Grammy Awards, tra cui Miglior Album dell'Anno per SOUR e GUTS, e si è aggiudicata tre premi tra cui Miglior Nuova Artista. Sour e Guts hanno entrambi debuttato al primo posto della Billboard 200, mentre i brani drivers license, vampire e good 4 u hanno consentito a Rodrigo di segnare traguardi senza precedenti nella Hot 100, superando primati di longevità e streaming. Il documentario musicale Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film) ha vinto il premio come Miglior documentario agli MTV Movie & TV Awards, e la cantante è stata protagonista di due tour mondiali sold-out toccando oltre 100 date fra Nord America ed Europa. Oggi Olivia Rodrigo è considerata una delle voci più fresche e influenti della scena pop internazionale, e ogni nuova pubblicazione rappresenta un evento atteso dai fan di tutto il mondo.