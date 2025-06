OMODA 5: arriva il nuovo allestimento PURE da 26.900 euro

OMODA & JAECOO amplia la gamma OMODA 5 con il nuovo allestimento PURE, una versione pensata per offrire tutto il carattere e la tecnologia del SUV crossover compatto, con un prezzo d’ingresso competitivo: 26.900 euro chiavi in mano.

Con il lancio dell’allestimento PURE, OMODA 5 si presenta in una veste ancora più accessibile senza rinunciare alle dotazioni essenziali di comfort, sicurezza e design. Sotto il cofano, il motore 1.6 TGDI da 147 CV, cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e trazione anteriore garantiscono performance brillanti e consumi contenuti (7,0 l/100 km nel ciclo combinato WLTP).

L’allestimento PURE offre di serie tutto ciò che serve per vivere al meglio la guida quotidiana. Dalle sospensioni posteriori multilink ai cerchi in lega da 18” bicolor, dal motore motore 1.6 TGDI al cambio doppia frizione 7 DCT, passando per i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera, i fari Full LED automatici, il quadro strumenti e il display centrale entrambi da 12”3, con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, l’apertura e l’avviamento Key-less. All’interno, la selleria in tessuto e similpelle, il climatizzatore elettronico, il volante in pelle con comandi integrati e le due prese USB completano un abitacolo moderno e funzionale.

La sicurezza resta un pilastro anche nella versione PURE con un pacchetto ADAS completo: 7 airbag, frenata autonoma d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo integrato, monitoraggio angolo cieco e telecamera posteriore con sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono tutti inclusi di serie. Un pacchetto completo che conferma gli standard elevati della gamma OMODA 5.

Con PURE, la gamma OMODA 5 si articola ora in tre allestimenti: PURE, Comfort e Premium. L’allestimento Comfort aggiunge tra gli altri il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili in similpelle riscaldati e ventilati con regolazioni elettriche, i mancorrenti al tetto e la ricarica wireless per smartphone. La versione Premium, al vertice della gamma, include tettuccio apribile, sistema audio SONY a 8 altoparlanti, telecamera a 360°, luci dinamiche di benvenuto, fari fendinebbia e portellone bagagliaio elettronico.