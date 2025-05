OMODA 7: l’auto intelligente che ridefinisce il concetto di viaggio

Nel cuore pulsante del futuro della mobilità, OMODA 7 fa il suo ingresso con un messaggio chiaro e potente: la tecnologia non è più un optional, ma il fulcro di un’esperienza di guida evoluta. Presentato ufficialmente durante l’evento di lancio OMODA DAY nell’aprile 2025, il nuovo modello incarna perfettamente lo spirito NEO CROSSOVER, rispondendo in modo diretto e sofisticato alle esigenze dei New Trendy LOHAS, ossia una nuova generazione globale attenta a lifestyle, salute, sostenibilità e innovazione.

OMODA 7 è molto più di un SUV: è un ecosistema mobile intelligente dove moda, tecnologia e qualità si fondono in un’unica esperienza sensoriale. Dall’estetica futuristica alla connettività avanzata, ogni dettaglio è stato progettato per elevare il concetto di viaggio.

Immaginate di iniziare la giornata a bordo di OMODA 7, accolti da una fragranza delicata che trasforma l’abitacolo in un piccolo giardino su ruote. Il sistema di profumazione intelligente, con una selezione curata di aromi, anticipa le emozioni del viaggio, stimolando i sensi fin dai primi istanti.

Il cuore tecnologico di OMODA 7 batte forte nel suo schermo scorrevole da 15,6 pollici, un unicum nel segmento, che attiva un mondo di intrattenimento con un semplice gesto. Il passeggero anteriore viene proiettato in un’esperienza immersiva, accompagnata da un sistema audio panoramico a 12 altoparlanti che trasforma ogni genere musicale in una performance avvolgente.

Il sistema di riconoscimento vocale a quattro zone, tra i più avanzati del settore, rappresenta una vera rivoluzione dell’interazione uomo-macchina. Ogni passeggero può impartire comandi vocali simultanei, ricevendo una risposta personalizzata, precisa e istantanea. Che si tratti di avviare la navigazione o selezionare una canzone per il tramonto, OMODA 7 risponde come un assistente privato, grazie alla potenza del sistema intelligente 8155, vero cervello digitale del veicolo.

Ma il comfort non sarebbe completo senza una sicurezza all’altezza delle aspettative. Il sistema di guida intelligente di OMODA 7 è un compagno fidato, progettato per garantire tranquillità e protezione in ogni viaggio. Durante il traffico urbano del fine settimana o nei parcheggi più angusti, il sistema ACC (Adaptive Cruise Control) e la funzione ELK (Emergency Lane Keeping) operano in sinergia per mantenere la distanza ideale dai veicoli e prevenire deviazioni involontarie.

A questi si affiancano ben 19 sistemi ADAS, una vera e propria rete di sicurezza che supporta il conducente con avvisi, assistenza e correzioni automatiche in tempo reale. L’esperienza di guida diventa più intuitiva e sicura, senza compromessi.

Per completare il pacchetto tecnologico, OMODA 7 integra una telecamera panoramica a 540°, offrendo una visuale a raggi X dell’ambiente circostante. Ogni angolo cieco viene eliminato, ogni ostacolo identificato prima ancora che diventi un problema. La funzione “trasparente” sotto la carrozzeria mostra in tempo reale lo stato del fondo del veicolo, garantendo sicurezza anche nei percorsi più impegnativi.

OMODA 7 è l’incarnazione di un nuovo modo di viaggiare, dove la tecnologia non solo accompagna, ma anticipa i bisogni degli utenti. Dal touchscreen sensibile al tocco alle interazioni vocali, passando per un sistema di sicurezza che impara e protegge, questo NEO CROSSOVER trascende la definizione tradizionale di automobile.