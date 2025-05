OMODA 9 Super Hybrid: eleganza, potenza e tecnologia arrivano in Italia

L’Italia accoglie un nuovo protagonista nel panorama SUV di fascia alta: si chiama OMODA 9 Super Hybrid, e promette di ridefinire i confini tra design, performance ed efficienza. Dopo un’anteprima in grande stile alla Milano Design Week, il brand OMODA & JAECOO ha scelto il suggestivo scenario del Resort Cappuccini di Cologne, in provincia di Brescia, per presentare alla stampa la sua ammiraglia in una giornata esclusiva di test drive.

Il marchio OMODA & JAECOO, appartenente al colosso cinese Chery Corporation, sbarca ufficialmente sul mercato italiano portando con sé un’eredità industriale imponente: 2,4 milioni di vetture prodotte ogni anno, di cui oltre un milione destinate all’export. Un biglietto da visita che testimonia una visione globale orientata alla mobilità intelligente e sostenibile, puntando con decisione su powertrain elettrificati e soluzioni hi-tech.

OMODA 9 Super Hybrid è molto più di un SUV. È una dichiarazione di intenti, un nuovo manifesto di stile e innovazione. A colpire per primo è il design, scolpito sulla base della sezione aurea (0,618) per garantire un equilibrio visivo armonico e un’immediata percezione di eleganza dinamica. Il coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,308 è un valore da primato nel segmento, frutto di un lavoro maniacale sulla linea della carrozzeria e sull’ottimizzazione dei flussi.

L’esperienza estetica si traduce in emozione non appena si entra nell’abitacolo: materiali premium, design minimalista e tecnologia sensoriale si fondono in un ambiente pensato per esaltare ogni viaggio. La plancia curva da 24,6”, i rivestimenti in pelle Nappa, l’illuminazione ambientale e il sistema audio immersivo firmato SONY fanno parte di un’esperienza multisensoriale amplificata dal sofisticato sistema ISD (Intelligent Sound & Design). Luci, musica e design si armonizzano in tempo reale, generando un’atmosfera unica, personalizzabile e profondamente coinvolgente.

Sotto la pelle elegante batte un cuore tecnologico d’alta ingegneria: il powertrain Super Hybrid a trazione integrale intelligente combina un motore 1.5 TGDI ad altissima efficienza (oltre il 44,5%) con due motori elettrici anteriori, uno posteriore e un cambio DHT a tre rapporti. Il risultato è un sistema che eroga oltre 500 cavalli, consentendo un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4,9 secondi. Dati impressionanti che non sacrificano l’efficienza: l’autonomia complessiva supera i 1.100 km, con oltre 145 km in modalità full electric secondo il ciclo WLTP. Il tutto con consumi in modalità ibrida che si attestano su appena 1,7 l/100 km, grazie anche alla batteria da 34,46 kWh e al serbatoio da 70 litri.

Il comfort di guida è un altro punto di forza di OMODA 9 Super Hybrid, che adotta un telaio con sospensioni a controllo magnetico CDC capaci di adattarsi 1.000 volte al secondo alle condizioni del manto stradale. A questo si aggiunge un abitacolo perfettamente insonorizzato e privo di formaldeide, per una qualità dell’aria interna in linea con gli standard più elevati.

Disponibile da fine maggio 2025, OMODA 9 Super Hybrid arriva nelle concessionarie italiane in un unico allestimento full optional a partire da 51.900 euro, oppure tramite soluzioni finanziarie flessibili sviluppate in collaborazione con CA Auto Bank, con rate mensili da 319 euro. Un prezzo estremamente competitivo per un veicolo che coniuga prestazioni da sportiva, autonomia da berlina elettrica e raffinatezza da ammiraglia di lusso.

Il debutto italiano di OMODA 9 Super Hybrid è stato curato nei minimi dettagli, in un contesto che richiama il valore simbolico del design come linguaggio universale. Non a caso, la première alla Milano Design Week è stata il primo atto di un racconto visivo ed emozionale che ha trovato continuità nel concept “Golden Ratio Mobility”, ispirazione di tutta l’esperienza espositiva.

Con questo modello, OMODA & JAECOO non si limita a entrare nel mercato italiano, ma lo fa alzando l’asticella dell’innovazione, della sostenibilità e dell’estetica nel segmento SUV premium. Un prodotto pensato per un pubblico sofisticato, consapevole e attento alla qualità, che trova in OMODA 9 una sintesi perfetta tra bellezza, prestazioni e tecnologia intelligente.