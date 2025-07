Omoda 9 Super Hybrid ottiene il massimo punteggio e 5 stelle EuroNCAP

Omoda 9 Super Hybrid ha fatto notizia ottenendo il massimo punteggio di 5 stelle nei test EuroNCAP, uno dei più rigorosi standard di certificazione di sicurezza a livello globale. Questa superba valutazione sottolinea le straordinarie caratteristiche di sicurezza passiva e attiva di questo veicolo, stabilendo nuovi standard nel settore automobilistico.

Il modello ha ottenuto punteggi eccezionali in quattro categorie chiave: un impressionante 90% per la protezione degli occupanti adulti, l’85% per la protezione dei bambini, l’81% per la protezione degli utenti vulnerabili della strada e l’80% per i sistemi di assistenza alla guida. In particolare, il veicolo ha superato modelli di lusso come l’Audi Q5 e la MINI Cooper SE in diverse aree cruciali di sicurezza.

Omoda 9 Super Hybrid presenta una struttura a gabbia a forma di capsula, progettata per assorbire l’energia con un impressionante 85% di acciaio ad alta resistenza. Questo design innovativo garantisce un’abitacolo sicuro, proteggendo efficacemente gli occupanti in caso di collisioni. Nei test, il veicolo ha dimostrato un eccezionale assorbimento e dispersione dell’energia, con una minima deformazione dell’abitacolo e una protezione eccezionale di ginocchia e femori, superando le aspettative anche nei test su barriere mobili laterali.

La sicurezza dei bambini non è da meno, con Omoda 9 Super Hybrid che eccelle nei test simulati su bambini di 6 e 10 anni. Il veicolo è dotato di doppi ancoraggi ISOFIX e seggiolini compatibili i-Size, oltre a un sistema di rilevamento della presenza di bambini per prevenire l’abbandono accidentale.

L’Omoda 9 Super Hybrid offre una protezione proattiva con 18 sistemi ADAS avanzati. Questi sistemi hanno permesso al veicolo di ottenere un punteggio dell’81% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada, evidenziando un’efficace prevenzione delle collisioni con pedoni e ciclisti. Interessante è la presenza di un sistema che previene le collisioni durante l’apertura delle portiere, noto per evitare gli incidenti “dooring”.

Il veicolo ha ottenuto un punteggio impressionante dell’80% nella valutazione Safety Assist, grazie a tecnologie all’avanguardia come i sistemi di mantenimento della corsia, assistenza alla velocità, monitoraggio della stanchezza del conducente e assistenza intelligente al limite di velocità. Queste tecnologie garantiscono un supporto costante e migliorano significativamente la sicurezza durante la guida.

Omoda 9 Super Hybrid, che ha già riscosso successi commerciali in Europa e si prepara al lancio sui mercati strategici di Germania e Australia, rappresenta il perfetto connubio tra innovazione e attenzione alla sicurezza. Con un debutto previsto al Salone dell’Automobile di Monaco, si conferma come una soluzione affidabile per una mobilità sicura ed efficiente.