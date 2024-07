Omoda & Jaecoo: debutto in grande stile al Festival di Goodwood

L’11 luglio Omoda & Jaecoo è sbarcato al più importante evento automobilistico del mondo, il Festival of Speed di Goodwood, nel Regno Unito, con i suoi due modelli di punta: il SUV fuoristrada Jaecoo J7 e il crossover Omoda C5. L’altro SUV 100% elettrico intelligente “E-Future Ranger” del marchio, Omoda E5, è stato esposto nella “Electric Avenue” appositamente allestita per i modelli a nuova energia.

Jaecoo è stato ufficialmente accolto in Europa da Sua Grazia, il Duca di Richmond, in occasione della cerimonia di taglio del nastro al Festival of Speed di Goodwood, raccogliendo anche apprezzamenti dai leader mondiali di diversi Paesi. La partecipazione al Festival of Speed di Goodwood è un’importante vetrina per il marchio presso il pubblico europeo e una pietra miliare simbolica nel suo assetto strategico globale.

Ospite d’eccezione, una figura leggendaria del mondo delle corse: Richard Attwood, pilota di Formula Uno degli anni ’60 e campione di Le Mans nel 1970. Richard ha guidato la Jaecoo J7 dall’iconico paddock sulla mitica Hillclimb per un’esaltante prova di guida. Il tracciato di 1.900 metri è rinomato per la sua carreggiata stretta, il percorso tortuoso e le ripide pendenze, rappresentando un ottimo palcoscenico per mostrare le eccezionali qualità dinamiche e l’eleganza della Jaecoo J7. In qualità di portabandiera del marchio “From Classic, Beyond Classic”, la J7 ha affrontato facilmente il complesso tracciato alla guida di Attwood, dimostrando straordinarie capacità dinamiche. Il debutto dinamico al Festival of Speed di Goodwood ha mostrato al mondo la forza del prodotto e il livello tecnologico di Jaecoo, all’avanguardia nel settore, gettando solide basi per la successiva espansione del marchio nel mercato europeo.

L’Omoda C5 si è guadagnata l’affetto dei giovani consumatori mondiali grazie al suo esclusivo concetto di design “Art in motion”, alla configurazione intelligente di alto livello e a molti altri vantaggi. In occasione della sua apparizione al Festival of Speed di Goodwood, l’Omoda C5 è stata dotata di nuove caratteristiche di stile, come un piccolo spoiler a coda d’anatra, cerchi forgiati da 18 pollici neri, interni nero carbonio e l’aggiunta della funzione “one-button start” nella sua configurazione intelligente. Omoda E5, primo modello 100% elettrico del marchio, è costruito con tecnologie innovative e risorse sostenibili. Con il suo linguaggio di design futuristico e alla moda “Light of Movement” e l’abitacolo intelligente interconnesso senza soluzione di continuità, Omoda E5 è pioniere della tecnologia sostenibile del futuro.