Omoda & Jaecoo e Arcese: una collaborazione per un servizio post-vendita d’eccellenza

Una nuova collaborazione strategica è stata annunciata tra Omoda & Jaecoo e il Gruppo Arcese, per offrire un servizio post-vendita d’eccellenza nel Centro Logistico di Basiano, nei pressi di Milano. Questo nuovo compound, ospitato presso le strutture di Arcese, si estende su una superficie di oltre 2.000 mq e prevede lo stoccaggio di oltre 20.000 pezzi di ricambio provenienti dalla Cina.

Con l’inaugurazione di questo centro logistico, Omoda & Jaecoo conferma la propria strategia “In Europe for Europe”, che mira a garantire un servizio rapido ed efficace ai propri clienti. Grazie alla partnership con Arcese, Omoda & Jaecoo potrà beneficiare dell’efficienza e della capacità logistica del Gruppo, assicurando consegne entro 24 ore in tutta Italia (48 ore per le isole) e garantendo un’assistenza premium.

Maurizio Ferro, Global VP Contract Logistics del Gruppo Arcese, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di iniziare questa collaborazione con Omoda & Jaecoo. La nostra struttura di Basiano offre soluzioni logistiche all’avanguardia che supporteranno Omoda & Jaecoo nello sviluppo di un servizio post-vendita eccellente e tempestivo ai propri clienti in Italia.”

Inoltre, Omoda & Jaecoo ha annunciato l’arrivo della prima serie di vetture Omoda 5, il primo SUV crossover intelligente del marchio, che sarà disponibile presso i 40 showroom italiani a partire da 27.900 euro. La prima motorizzazione sarà endotermica, ma entro la fine dell’anno sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Anche Jaecoo J7, atteso dopo l’estate, arriverà con un’innovativa unità ibrida plug-in entro l’anno.

Questa partnership promette di rivoluzionare il servizio post-vendita nel settore automobilistico italiano, offrendo soluzioni logistiche all’avanguardia e un’assistenza clienti di alto livello.