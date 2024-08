Omoda & Jaecoo: sinonimo di qualità, garantita dal costruttore

Omoda & Jaecoo ha recentemente annunciato una serie di garanzie che pongono l’azienda al vertice del mercato italiano. Con un impegno verso la soddisfazione del cliente e la qualità dei prodotti, Omoda & Jaecoo offre ai propri acquirenti vantaggi senza precedenti.

Tra le principali garanzie offerte da Omoda & Jaecoo per i veicoli venduti in Italia, spiccano i seguenti punti salienti:

Garanzia estesa e completa: Omoda & Jaecoo offre una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri su tutti i veicoli venduti in Italia, senza limiti di chilometraggio per i primi 3 anni. La verniciatura è garantita per 3 anni, mentre la copertura contro corrosione e ruggine arriva fino a 12 anni.

Componenti elettrici: Per i veicoli elettrici, Omoda & Jaecoo copre i componenti critici come il motore di trazione e la batteria per 8 anni o 160.000 chilometri, garantendo la massima tranquillità agli acquirenti di veicoli elettrici.

Omoda & Jaecoo si impegna a fornire un’assistenza di alto livello ai propri clienti, assicurando che ogni veicolo consegnato sia accompagnato da una solida promessa di qualità e affidabilità. Inoltre, l’azienda vanta una rete di vendita e assistenza capillare sul territorio italiano, con 40 dealer e un centro logistico nazionale in grado di fornire ricambi entro 24 ore dall’ordine del concessionario.

Con un’ampia gamma di prodotti, Omoda & Jaecoo offre soluzioni di mobilità che spaziano dai tradizionali motori a combustione interna a soluzioni elettrificate e 100% elettriche, confermando il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore automobilistico.