OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

OnePlus ha svelato oggi il nuovo OnePlus 15R, destinato a diventare uno dei flagship più potenti e duraturi della serie R. Il dispositivo, infatti, sarà dotato della batteria più grande mai installata su un device OnePlus: un’unità da 7.400 mAh progettata per garantire prestazioni prolungate e senza interruzioni.

La batteria, compatibile con la ricarica rapida OnePlus 80W SUPERVOOC, è costruita per mantenere almeno l’80% della capacità originaria anche dopo quattro anni di utilizzo. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla tecnologia Silicon Nanostack, caratterizzata da un contenuto di silicio del 15% nell’anodo, che consente una densità energetica superiore rispetto alle generazioni precedenti.

Accanto all’impressionante autonomia, OnePlus ha annunciato miglioramenti significativi anche sul fronte multimediale. Il OnePlus 15R sarà infatti in grado di registrare video in 4K a 120 fps, una funzione finora riservata al modello OnePlus 15. Ciò conferma l’intenzione del brand di offrire ai propri utenti un’esperienza fotografica e video di livello flagship.

Il cuore pulsante del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, che debutterà proprio su questo modello. Secondo l’azienda, si tratta del primo smartphone al mondo a integrare il nuovo chipset, frutto di una co-progettazione e co-ottimizzazione tra OnePlus e Qualcomm durata 24 mesi. Tale collaborazione mira a garantire un’integrazione perfetta tra hardware e software, assicurando una gestione fluida e reattiva anche nelle operazioni più complesse.

Sul fronte visivo, il OnePlus 15R sfoggia un display AMOLED 1.5K a 165 Hz con una densità di 450 ppi. Il pannello, certificato TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, offre una luminosità che può raggiungere 1.800 nits, ma anche ridursi fino a 2 nits in modalità predefinita o a 1 nit con la funzione Reduce White Point attivata. Una soluzione che combina qualità visiva eccezionale e protezione per la vista, per un’esperienza d’uso ottimale sia in ambienti luminosi che nelle ore notturne.

Un’altra novità riguarda l’integrazione di Plus Mind, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da OnePlus. Questa tecnologia consente di gestire in modo smart contenuti e dati direttamente dallo schermo. Con un semplice tocco del *Plus Key*, gli utenti possono inviare ciò che visualizzano a Plus Mind, che sarà in grado di analizzare le informazioni e suggerire azioni, come creare eventi nel calendario o organizzare note e promemoria.