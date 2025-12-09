Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

Published

OnePlus ha svelato oggi il nuovo OnePlus 15R, destinato a diventare uno dei flagship più potenti e duraturi della serie R. Il dispositivo, infatti, sarà dotato della batteria più grande mai installata su un device OnePlus: un’unità da 7.400 mAh progettata per garantire prestazioni prolungate e senza interruzioni.

La batteria, compatibile con la ricarica rapida OnePlus 80W SUPERVOOC, è costruita per mantenere almeno l’80% della capacità originaria anche dopo quattro anni di utilizzo. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla tecnologia Silicon Nanostack, caratterizzata da un contenuto di silicio del 15% nell’anodo, che consente una densità energetica superiore rispetto alle generazioni precedenti.

Accanto all’impressionante autonomia, OnePlus ha annunciato miglioramenti significativi anche sul fronte multimediale. Il OnePlus 15R sarà infatti in grado di registrare video in 4K a 120 fps, una funzione finora riservata al modello OnePlus 15. Ciò conferma l’intenzione del brand di offrire ai propri utenti un’esperienza fotografica e video di livello flagship.

Il cuore pulsante del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, che debutterà proprio su questo modello. Secondo l’azienda, si tratta del primo smartphone al mondo a integrare il nuovo chipset, frutto di una co-progettazione e co-ottimizzazione tra OnePlus e Qualcomm durata 24 mesi. Tale collaborazione mira a garantire un’integrazione perfetta tra hardware e software, assicurando una gestione fluida e reattiva anche nelle operazioni più complesse.

Sul fronte visivo, il OnePlus 15R sfoggia un display AMOLED 1.5K a 165 Hz con una densità di 450 ppi. Il pannello, certificato TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, offre una luminosità che può raggiungere 1.800 nits, ma anche ridursi fino a 2 nits in modalità predefinita o a 1 nit con la funzione Reduce White Point attivata. Una soluzione che combina qualità visiva eccezionale e protezione per la vista, per un’esperienza d’uso ottimale sia in ambienti luminosi che nelle ore notturne.

Un’altra novità riguarda l’integrazione di Plus Mind, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da OnePlus. Questa tecnologia consente di gestire in modo smart contenuti e dati direttamente dallo schermo. Con un semplice tocco del *Plus Key*, gli utenti possono inviare ciò che visualizzano a Plus Mind, che sarà in grado di analizzare le informazioni e suggerire azioni, come creare eventi nel calendario o organizzare note e promemoria.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Motori

Dietro le quinte della nuova Nissan LEAF: l’evoluzione dell’elettrico europeo

Motori

Citroën presenta ELO: la concept car elettrica che trasforma la mobilità in uno stile di vita

Giochi

Farming Simulator: Signature Edition debutta su Nintendo Switch 2 con contenuti esclusivi

Spettacolo

Emili Kasa debutta con “Kalimera”: un buongiorno che profuma di coraggio e autenticità
Cuta

Spettacolo

“I bambini fanno oou”: Cuta e Nitro uniscono due generazioni nel nuovo singolo

Tecnologia

Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

Spettacolo

Maroon 5 protagonisti agli I-Days Milano 2026: unica data italiana a San Siro

Sport

Audi F1 Project: Paulaner fornitore ufficiale del futuro team Audi F1

Moda

X Privilege E-Dry Enduro e calze X Comp: la combo che conquista l’offroad tutto l’anno

Giochi

Digimon Story Time Stranger: arriva il primo DLC del Season Pass con nuovi Mega Digimon

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: l’ultima semifinale per conquistare il palco dell’Ariston

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Tecnologia

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Moda

Eastpak lancia la nuova Resist’r Case: la valigia rigida che ridefinisce il viaggio moderno

Tecnologia

OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

Motori

La nuova Mercedes-Benz GLB: libertà, spazio e versatilità full electric

Senza categoria

Stellantis e Bolt uniscono le forze per accelerare la guida autonoma in Europa

Sport

Coca-Cola Viaggio della Fiamma: i tedofori scelti da Coca-Cola per il 7 dicembre

Spettacolo

GEOLIER annuncia “TUTTO È POSSIBILE”: il suo quarto attesissimo album fuori ovunque il 16 gennaio

Società

“È sempre Cartabianca”: tra crisi economica e sicurezza, l’Italia che si confronta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

In vista delle festività 2025, Creative presenta una selezione di prodotti audio in promozione pensata per chi desidera vivere un Natale all’insegna della qualità...

5 ore ago

Tecnologia

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Con l’arrivo delle festività natalizie cresce anche la voglia di approfittare delle offerte online. Tuttavia, secondo gli esperti di Cisco Talos – la più...

7 ore ago

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Hyundai Motor Group ha scelto il palcoscenico dell’International Robot Exhibition 2025 di Tokyo per presentare ufficialmente MobED, la prima piattaforma robotica di mobilità prodotta...

7 ore ago

Tecnologia

LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

LG Electronics conferma il proprio impegno verso un futuro a basse emissioni, rafforzando la propria strategia di sostenibilità attraverso soluzioni di Digital Signage capaci...

4 giorni ago