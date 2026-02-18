Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Opel Corsa YES Special Edition: stile, colore e tecnologia per distinguersi

Published

La Opel Corsa, da cinque anni consecutivi l’auto compatta più venduta in Germania, si rinnova con una proposta accattivante e ricca di contenuti. La nuova Opel Corsa YES Special Edition unisce design, comfort e tecnologia in una versione speciale pensata per chi desidera distinguersi senza rinunciare alla praticità e alla convenienza.

La protagonista assoluta è la nuova vernice metallizzata Koral Orange, una tonalità brillante che dona alla Corsa un aspetto vivace e moderno. Il carattere sportivo è enfatizzato dal tetto nero a contrasto e dai cerchi in lega da 16 pollici BiColour Diamond, neri e argento. Nell’abitacolo, lo stesso gioco di colori si ritrova nei dettagli arancioni che decorano le porte e il cruscotto, oltre che nei sedili profilati “Banda” con cuciture coordinate e nel rivestimento nero del cielo.

Il volante in pelle vegana, appiattito nella parte inferiore e fornito di serie, rappresenta un connubio di comfort e sostenibilità. Ogni Corsa YES è inoltre equipaggiata con un sistema di infotainment multimediale dotato di touchscreen da 10 pollici e display digitale da 7 pollici per il quadro strumenti. Per la prima volta in questa versione, i display sono interamente digitali su tutte le motorizzazioni, sia benzina sia ibride.

A rendere ancora più interessante la proposta è il fatto che il prezzo resta invariato rispetto alle precedenti configurazioni: la Opel Corsa YES è disponibile a partire da 21.850 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa).

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la vettura, Opel mette a disposizione alcuni pacchetti opzionali. Il Comfort Pack aggiunge freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale con vano portaoggetti e doppia chiave con telecomando per 250 euro. Il nuovo Tech Pack, invece, propone una dotazione tecnologica di alto livello con telecamera posteriore a 130 gradi, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietti esterni elettrici e riscaldabili, sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start” e altre funzioni, a 700 euro.

Per chi preferisce uno stile più sobrio, la Corsa YES è disponibile anche in Eucalyptus Green, mantenendo le stesse finiture interne coordinate ma senza costi aggiuntivi.

A commentare il successo del modello è stato il direttore generale di Opel Italia. “La nostra Opel Corsa è una delle preferite dei clienti. Essere in cima ai desideri dei clienti europei ed italiani parla da sé. Questo successo è dovuto non ultimo al fatto che rinnoviamo continuamente il fascino della Opel Corsa con nuove idee. Il miglior esempio è la nuova edizione speciale esclusiva YES con interessanti equipaggiamenti aggiuntivi e il colore accattivante Koral Orange con design esterno e interno abbinati. Con questo, i clienti di Opel Corsa possono distinguersi dalla massa.”

Con questa edizione speciale, Opel punta a rafforzare ulteriormente il legame con un pubblico giovane e dinamico. La Corsa YES rappresenta una sintesi di stile, tecnologia e accessibilità, pensata per chi cerca un’auto compatta che non rinunci alla personalità.
In un mercato in continua evoluzione, la casa tedesca conferma così la strategia di offrire modelli pensati per emozionare, mantenendo un posizionamento competitivo e attento alle esigenze del guidatore moderno.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Fulminacci annuncia “Fulminacci all’Aperto” dopo Sanremo e il nuovo album “Calcinacci”

Spettacolo

Goran Bregović e la sua Orchestra accendono il Pordenone Blues & Co. Festival 2026

Giochi

Battlefield 6 Stagione 2: nuove mappe, modalità Crepuscolo e Operazione Augur rivoluzionano il fronte europeo

Spettacolo

Nitro pronto a infiammare i palchi italiani con l’“Incubi Tour”

Motori

Hyundai rinnova Hyundai Renting: partnership strategica con Arval per il noleggio a lungo termine

Spettacolo

“Dizionario del Festival di Sanremo”: la nuova opera di Eddy Anselmi racconta 75 anni di storia della musica italiana

Spettacolo

Salmo pubblica oggi il nuovo singolo e video “Crackers” in attesa dell’album “Hellvisback 10 years later” fuori il 3 aprile

Giochi

King of Tokyo sbarca nel mondo dei videogiochi: il debutto ufficiale a maggio 2026

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season che unisce design e prestazioni

Motori

Mazda presenta “Craft Journeys”: un viaggio nell’arte della maestria artigianale

Spettacolo

Fabrizio Grecchi porta in scena il suo “Beatles Piano Solo”: un tributo esclusivo al mito dei Fab Four

Spettacolo

Raf torna a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: un inno all’amore e al tempo

Giochi

Test Drive Unlimited Solar Crown arriva su PlayStation Plus Extra e Premium

Tecnologia

Garmin presenta Catalyst 2: il nuovo alleato intelligente per migliorare in pista

Spettacolo

Lana Del Rey torna con il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Motori

Opel Corsa YES Special Edition: stile, colore e tecnologia per distinguersi

Motori

Dal 550 Spyder alla 911: il contagiri centrale che definisce il DNA Porsche

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Società

Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai rinnova Hyundai Renting: partnership strategica con Arval per il noleggio a lungo termine

Hyundai Italia rafforza la sua offerta di mobilità con una nuova collaborazione che segna un passo importante nella strategia del marchio verso soluzioni flessibili...

52 minuti ago

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season che unisce design e prestazioni

Vredestein presenta il nuovo Quatrac Pro 2, uno pneumatico ultra-performante per tutte le stagioni che promette di ridefinire lo standard nel segmento all-season. Il...

4 ore ago

Motori

Mazda presenta “Craft Journeys”: un viaggio nell’arte della maestria artigianale

Mazda rinnova il suo legame con il mondo dell’artigianato e del design lanciando “Craft Journeys”, una nuova serie di contenuti su YouTube che esplora...

5 ore ago

Tecnologia

Garmin presenta Catalyst 2: il nuovo alleato intelligente per migliorare in pista

Garmin ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Catalyst™ 2, un dispositivo compatto dedicato agli appassionati e ai professionisti degli sport motoristici, progettato per aiutare i...

5 ore ago