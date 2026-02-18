Opel Corsa YES Special Edition: stile, colore e tecnologia per distinguersi

La Opel Corsa, da cinque anni consecutivi l’auto compatta più venduta in Germania, si rinnova con una proposta accattivante e ricca di contenuti. La nuova Opel Corsa YES Special Edition unisce design, comfort e tecnologia in una versione speciale pensata per chi desidera distinguersi senza rinunciare alla praticità e alla convenienza.

La protagonista assoluta è la nuova vernice metallizzata Koral Orange, una tonalità brillante che dona alla Corsa un aspetto vivace e moderno. Il carattere sportivo è enfatizzato dal tetto nero a contrasto e dai cerchi in lega da 16 pollici BiColour Diamond, neri e argento. Nell’abitacolo, lo stesso gioco di colori si ritrova nei dettagli arancioni che decorano le porte e il cruscotto, oltre che nei sedili profilati “Banda” con cuciture coordinate e nel rivestimento nero del cielo.

Il volante in pelle vegana, appiattito nella parte inferiore e fornito di serie, rappresenta un connubio di comfort e sostenibilità. Ogni Corsa YES è inoltre equipaggiata con un sistema di infotainment multimediale dotato di touchscreen da 10 pollici e display digitale da 7 pollici per il quadro strumenti. Per la prima volta in questa versione, i display sono interamente digitali su tutte le motorizzazioni, sia benzina sia ibride.

A rendere ancora più interessante la proposta è il fatto che il prezzo resta invariato rispetto alle precedenti configurazioni: la Opel Corsa YES è disponibile a partire da 21.850 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa).

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la vettura, Opel mette a disposizione alcuni pacchetti opzionali. Il Comfort Pack aggiunge freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale con vano portaoggetti e doppia chiave con telecomando per 250 euro. Il nuovo Tech Pack, invece, propone una dotazione tecnologica di alto livello con telecamera posteriore a 130 gradi, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchietti esterni elettrici e riscaldabili, sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start” e altre funzioni, a 700 euro.

Per chi preferisce uno stile più sobrio, la Corsa YES è disponibile anche in Eucalyptus Green, mantenendo le stesse finiture interne coordinate ma senza costi aggiuntivi.

A commentare il successo del modello è stato il direttore generale di Opel Italia. “La nostra Opel Corsa è una delle preferite dei clienti. Essere in cima ai desideri dei clienti europei ed italiani parla da sé. Questo successo è dovuto non ultimo al fatto che rinnoviamo continuamente il fascino della Opel Corsa con nuove idee. Il miglior esempio è la nuova edizione speciale esclusiva YES con interessanti equipaggiamenti aggiuntivi e il colore accattivante Koral Orange con design esterno e interno abbinati. Con questo, i clienti di Opel Corsa possono distinguersi dalla massa.”

Con questa edizione speciale, Opel punta a rafforzare ulteriormente il legame con un pubblico giovane e dinamico. La Corsa YES rappresenta una sintesi di stile, tecnologia e accessibilità, pensata per chi cerca un’auto compatta che non rinunci alla personalità.

In un mercato in continua evoluzione, la casa tedesca conferma così la strategia di offrire modelli pensati per emozionare, mantenendo un posizionamento competitivo e attento alle esigenze del guidatore moderno.