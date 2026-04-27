Opel Firenze Rocks 2026: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure in cartellone

Annunciato Opel Firenze Rocks 2026: grandi nomi tra cui Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Novità cashless e focus su pubblico internazionale.

Firenze si prepara a diventare ancora una volta la capitale della musica internazionale con l'ottava edizione di Opel Firenze Rocks, in programma dal 12 al 14 giugno 2026 alla Visarno Arena. L'evento accoglierà artisti di fama mondiale come Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams e The Cure.

La conferenza stampa che ha svelato i dettagli del festival si è tenuta alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro e del Managing Director di Opel Italia Giorgio Vinciguerra. Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saliranno sul palco Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta presenti alla manifestazione. La serata vedrà anche l'esibizione dei The Sophs, giovane band emergente dal sound che spazia tra rock, pop punk e funk.

Sabato 13 giugno sarà protagonista Robbie Williams, icona del pop internazionale e tra le più grandi popstar della sua generazione, anche lui al debutto nel cartellone fiorentino.

Il gran finale di domenica 14 giugno vedrà The Cure, una delle band più influenti di sempre, affiancati da artisti come i pionieri del post-rock Mogwai, gli scozzesi The Twilight Sad e gli irlandesi Just Mustard, nomi di punta della scena alternativa contemporanea.

Il festival si distingue per la forte presenza internazionale: spettatori provenienti da oltre 50 Paesi, con una prevalenza nei giorni clou dei principali mercati europei come Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera (oltre il 60% delle presenze internazionali). Stati Uniti, Nord Europa e mercati extraeuropei arricchiscono il pubblico, confermando la vocazione internazionale e il ruolo di Opel Firenze Rocks come polo centrale del turismo musicale.

L'Area Village resta il cuore pulsante dell'evento, con oltre 6.000 metri quadrati dedicati all'intrattenimento, food & beverage di qualità, relax e socialità. Tra le novità di quest'anno spicca l'introduzione di pagamenti totalmente cashless per semplificare l'esperienza del pubblico e azzerare le code.

Uno dei punti di svolta dell'edizione 2026 è il debutto di Opel come Title Sponsor. Per la prima volta il festival porta il nome del brand tedesco, che si presenta al pubblico con un ecosistema di esperienze e attivazioni pensate per coinvolgere i partecipanti e rafforzare il legame con le nuove generazioni. Protagonista delle attività in loco sarà il nuovo Opel Frontera Electric a zero emissioni locali, simbolo del percorso di rinnovamento del marchio.

Questa partnership segna un passo strategico per Opel, che sceglie la musica come territorio elettivo per raccontare la propria evoluzione e vicinanza a un pubblico giovane. Per il festival, la collaborazione rappresenta un capitolo ambizioso verso nuovi traguardi e una progettualità sempre più internazionale, mantenendo al centro la qualità dell'offerta artistica e l'esperienza degli spettatori.