Opel protagonista a “Scherzi a Parte” con Corsa e Frontera

Opel sarà protagonista assoluta della nuova edizione di “Scherzi a Parte”, il celebre show televisivo di Canale 5 condotto quest’anno da Max Giusti. Il marchio tedesco, parte del gruppo Stellantis, ha annunciato la propria presenza per tutto il mese di marzo 2026 in quattro puntate in prima serata, durante le quali le sue vetture saranno messe in risalto come elementi centrali degli scherzi o come auto di servizio per gli spostamenti dei protagonisti.

Nel dettaglio, le auto Opel compariranno in otto scherzi differenti. In due di essi le vetture saranno protagoniste dirette delle scene: uno dedicato alla Opel Corsa e un altro al nuovo modello Opel Frontera. Negli altri sei episodi, invece, la Frontera sarà utilizzata per accompagnare gli attori e i volti noti coinvolti nelle gag.

Il programma, che da anni diverte il pubblico italiano con scherzi ai personaggi dello spettacolo, rappresenta un’importante vetrina di visibilità per Opel, che rafforza così il proprio legame con l’intrattenimento televisivo e con il pubblico generalista. “Scherzi a Parte”, spiegano, è uno storico show Mediaset che continua a unire ironia e leggerezza, offrendo ogni anno nuovi spunti di divertimento grazie anche alle collaborazioni con importanti marchi.

Già nella puntata d’esordio di questa sera, l’Opel Corsa farà la sua comparsa in uno scherzo ambientato inizialmente in una concessionaria e successivamente in un suggestivo scenario di montagna. Nelle settimane successive seguiranno altri due scherzi in cui l’Opel Frontera sarà protagonista degli spostamenti dei partecipanti, confermando la versatilità e il design moderno del SUV.

Per Opel, la partecipazione al programma rappresenta un’occasione per mettere in risalto lo stile, la tecnologia e l’affidabilità dei propri modelli in un contesto popolare e di ampia visibilità. La collaborazione con il programma di Canale 5 si inserisce nella strategia del marchio di mantenere un contatto diretto con il pubblico, valorizzando le proprie vetture attraverso esperienze mediatiche originali e di grande impatto.

La messa in onda delle puntate è prevista per tutto il mese di marzo, ogni lunedì in prima serata su Canale 5, con il divertimento e la complicità di Max Giusti alla conduzione. L’appuntamento segna l’inizio di una nuova stagione televisiva in cui l’auto, ancora una volta, diventa protagonista non solo della mobilità, ma anche del divertimento e dell’intrattenimento italiano.