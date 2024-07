Opel sostiene le stelle dei rally di domani

Opel Motorsport ha lanciato un concetto innovativo nel mondo dei rally con l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe“, offrendo agli aspiranti piloti un’opportunità unica di emergere nel primo campionato rally monomarca completamente elettrico al mondo. Il marchio Opel attribuisce particolare importanza alla promozione dei giovani talenti, come dimostrato dai successi conseguiti dall’ADAC Opel Rally Junior Team che ha conquistato ben cinque titoli nel Campionato Europeo Rally Junior dal 2015.

Da quando Opel e ADAC hanno unito le forze nel 2013, quasi 140 partecipanti provenienti da 22 nazioni hanno preso parte alle competizioni dell’ADAC Opel Rally Cup o dell’ADAC Opel Electric Rally Cup, creando una storia di successo nel mondo dei rally. Queste competizioni non solo offrono un palcoscenico per i giovani talenti emergenti, ma rappresentano anche un’opportunità per contribuire alla crescita delle competizioni a emissioni zero.

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” offre ai piloti la possibilità di competere in un ambiente all’avanguardia tecnologica, abbracciando la sostenibilità e aprendo la strada a una nuova era dei rally. Con il supporto di Opel, i partecipanti possono non solo dimostrare le proprie abilità di guida, ma anche contribuire all’innovazione nel settore automobilistico.

Le competizioni organizzate da Opel Motorsport non riguardano solo la velocità, ma anche la promozione dei valori di sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. L’ADAC Opel Electric Rally Cup rappresenta un passo avanti verso un futuro più ecologico nel mondo dei motori a combustione, offrendo ai giovani piloti l’opportunità di entrare a far parte di una rivoluzione elettrizzante nel mondo dei rally.