Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Cinque serate, cinque sold out e un entusiasmo crescente. “IEZZ WE CAN!!!”, il nuovo live show di Paola Iezzi andato in scena al RedRoom Members Club di Milano, ha inaugurato il 2026 con un successo travolgente. L’artista ha scelto di aprire l’anno con una serie di appuntamenti esclusivi, in uno spazio raccolto e raffinato, trasformato per l’occasione in un ambiente intimo e vibrante capace di creare un contatto diretto e autentico con il pubblico.

Questo nuovo progetto dal vivo segna un importante punto di svolta nel percorso artistico di Paola Iezzi, che per la prima volta ha portato in scena un format completamente personale, autosufficiente e distinto dall’esperienza condivisa con la sorella nel duo Paola & Chiara. Il risultato è stato uno spettacolo inedito, emozionante e innovativo, concepito non solo come concerto ma come vero e proprio viaggio emotivo e artistico.

La qualità e l’originalità di “IEZZ WE CAN!!!” si manifestano anche in una decisione artistica precisa: Paola ha rinunciato all’uso di computer o sequenze preregistrate, scegliendo una band di cinque musicisti dal vivo e offrendo così grande libertà di improvvisazione. Ogni serata è risultata unica, con cambi continui di scaletta e momenti di interazione diretta che hanno reso l’esperienza sempre diversa. Per favorire un’immersione totale, è stato chiesto agli spettatori di non utilizzare telefoni cellulari, trasformando le oltre due ore e mezza di spettacolo in un prezioso spazio di connessione reale.

Durante le performance, Paola Iezzi ha proposto un percorso musicale che ha attraversato il suo repertorio solista, i brani storici di Paola & Chiara, alcune cover iconiche e momenti narrativi e ironici, con sketch e mini talk denominati “Pausa ca…”, in cui ha coinvolto ospiti e amici del mondo dello spettacolo. Di sera in sera, lo show ha assunto la forma di un vero happening, un flusso continuo di energia, ironia e scambio emotivo che ha consolidato il legame profondo tra l’artista e il pubblico.

Molti i nomi che hanno calcato il palco accanto a lei, contribuendo a rendere ogni spettacolo unico: Ambra Angiolini, Barbara D’Urso, BigMama, Dani Faiv, Elenoire Ferruzzi, Fabio Rovazzi, Francamente, Francesco Gabbani, Giulia Vecchio, Ivana Spagna, Jake La Furia, Lowrah, Manuel Agnelli, Mayu, Myss Keta, Nicola Savino, Paolo Borzacchiello, Paolo Camilli, Paolo Jannacci, rob e Viscardi. Ognuno di loro ha condiviso con Paola momenti di spontaneità e complicità, valorizzando il carattere libero e partecipativo del progetto.

Paola Iezzi si conferma così una delle figure più versatili e creative della scena musicale italiana contemporanea. Con questo progetto ha portato sul palco non solo il suo talento musicale, ma anche una riflessione profonda sulla necessità di autenticità e di vicinanza, tracciando una via nuova e coraggiosa per la musica dal vivo.

