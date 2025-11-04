Connect with us

Paola Iezzi: "Superstar" è il nuovo singolo, dal 7 novembre in radio e in digitale

Published

Paola Iezzi, attualmente impegnata nella sua seconda esperienza come giudice di X Factor, lancia un nuovo significativo capitolo nel suo percorso musicale con il singolo “Superstar”, disponibile dal 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio sotto l’etichetta Columbia Records / Sony Music Italy.

Prodotto da Room9 e Etta, il brano è co-scritto da Paola stessa insieme a un team di autori tra cui Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria. “Superstar” è un’esplorazione delle fragilità che si nascondono dietro l’apparenza scintillante della celebrità. Con melodie avvolgenti, il singolo riflette sulla facilità con cui la verità può perdersi in un mondo fatto di luci e glamour.

Nelle sue note, Paola intraprende un viaggio emozionale tra desiderio e disincanto, evocando l’intensità di un amore che si consuma e la determinazione di continuare a brillare nonostante le avversità. Riconosce e omaggia le grandi icone pop che hanno saputo trasformare la loro vulnerabilità in un’arte potente. Come dichiara l’artista stessa, «Le “tristi superstar” non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori».

Ad arricchire il brano, gli arrangiamenti orchestrali ideati dal maestro Michele Monestiroli e registrati a Stoccolma dal maestro Erik Arvinder negli IMRSV Studios, rinomati per le collaborazioni con artisti come Swedish House Mafia, Lady Gaga, e Beyoncé.

“Superstar” rappresenta per Paola Iezzi non solo una riflessione personale, ma un invito a riconoscere e celebrare la forza che nasce dalla vulnerabilità, rivolgendosi a chiunque abbia mai oscillato tra luce e ombra nella propria vita.

