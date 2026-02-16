Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”: un viaggio tra arte, musica e libertà creativa

Sessant’anni di carriera e un’energia artistica che non conosce confini. Patty Pravo, icona indiscussa della musica italiana, celebra questo straordinario traguardo con un nuovo progetto dal titolo “Opera”, il suo ventinovesimo album in uscita il prossimo 6 marzo per Nar International – Ada/Warner Music Italy. Un lavoro che racchiude tutta la sua innata capacità di reinventarsi, mescolando linguaggi sonori e visivi in un percorso di ricerca che guarda al futuro senza dimenticare la forza delle origini.

L’uscita di “Opera” sarà preceduta dalla partecipazione dell’artista al 76° Festival di Sanremo, dove presenterà per la prima volta il brano che dà il titolo all’album, scritto da Giovanni Caccamo, anche art director del concept grafico e visivo del progetto. Si tratterà dell’undicesima partecipazione di Patty Pravo al Festival. A dirigere l’orchestra sanremese sarà il Maestro Valter Sivilotti. Nella serata delle cover, prevista per il 27 febbraio, la cantante veneziana renderà omaggio a Ornella Vanoni con il brano *“Ti lascio una canzone”*, accompagnata sul palco da Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

Il nuovo album, prodotto da Taketo Gohara, raccoglie undici inediti firmati da un’ampia rosa di autori che rispecchiano la versatilità di Patty Pravo. Tra questi figurano, oltre a Caccamo, Giuliano Sangiorgi, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina), Marianne Mirage, Andrea Bonomo, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza. Un mosaico di firme che unisce diverse generazioni e sensibilità, costruendo un’opera corale dal forte impatto emotivo.

“Opera” sarà disponibile in CD Maxi con poster e in due edizioni vinile – cristallo e rosso trasparente – entrambe accompagnate da un’opera grafica firmata dal pittore siciliano Giovanni Robustelli. Il vinile rosso sarà in vendita esclusiva durante gli incontri nei musei, parte integrante del progetto celebrativo.

A partire dal 25 marzo, Patty Pravo presenterà l’album in alcuni dei più importanti musei italiani con una serie di incontri speciali intitolati “Opera nei Musei”. Queste le tappe confermate: 25 marzo Milano (Gallerie d’Italia), 27 marzo Firenze (Palazzo Medici Riccardi), 29 marzo Roma (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) e 31 marzo Napoli (Gallerie d’Italia). Gli appuntamenti offriranno al pubblico l’occasione di dialogare con l’artista e con Giovanni Caccamo sul percorso creativo del disco, con un successivo firmacopie.

Per coronare le celebrazioni dei suoi 60 anni di carriera, l’artista intraprenderà anche un tour teatrale: l’“Opera Tour” partirà l’8 aprile 2026 e toccherà le principali città italiane, da Firenze a Roma, passando per Torino, Bologna, Milano, Padova e molte altre. Sarà una nuova occasione per incontrare il pubblico e condividere dal vivo la magia di questo progetto, che intreccia musica, arte e pensiero visionario.

Sessant’anni dopo il debutto, Patty Pravo continua a confermarsi come una delle figure più originali e illuminanti della musica italiana. “Opera” non è solo un album, ma un atto d’amore verso la creatività, la bellezza e la libertà artistica che da sempre contraddistinguono la sua carriera.