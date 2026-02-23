Patty Pravo torna al Festival di Sanremo con “Opera” e celebra 60 anni di carriera

Patty Pravo sarà tra i protagonisti del 76° Festival di Sanremo con il brano “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo. Un ritorno importante per l’artista veneziana, icona della musica italiana, che proprio attraverso questa partecipazione apre le celebrazioni per i suoi sessant’anni di carriera. Sanremo rappresenta per lei un palcoscenico familiare, luogo in cui ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua inconfondibile voce e al suo stile inimitabile.

Durante la serata delle cover, prevista per il 27 febbraio, Patty Pravo renderà omaggio a Ornella Vanoni interpretando il celebre brano “Ti lascio una canzone”, scritto da Gino Paoli e Peppe Vessicchio. L’artista sarà accompagnata da Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, in una performance che promette eleganza e intensità scenica, in perfetta sintonia con la sua cifra artistica.

Il nuovo album di Patty Pravo, anch’esso intitolato “Opera”, uscirà il 6 marzo, pochi giorni dopo la conclusione del Festival. Il progetto discografico segna una nuova tappa importante della sua lunghissima carriera, da sempre caratterizzata da uno spirito di ricerca e da una continua voglia di rinnovarsi.

A partire dal 25 marzo, l’artista presenterà il disco nei musei italiani, un’iniziativa che conferma il suo legame con l’arte e la cultura. Non si tratta soltanto di un tour musicale ma di un percorso esperienziale tra musica, performance e bellezza. Successivamente, dall’8 aprile, Patty Pravo porterà dal vivo il suo “Opera Tour” nei principali teatri del Paese, offrendo al pubblico uno spettacolo che unirà poesia, eleganza e memoria.

Sessant’anni di storia, trasformazioni e successi racchiusi in un’unica parola: Opera. Un titolo che sintetizza perfettamente la carriera di un’artista che non ha mai smesso di stupire, capace ancora una volta di reinventarsi senza rinunciare alla propria essenza. Con la sua voce magnetica e la sua presenza scenica, Patty Pravo torna a Sanremo per celebrare non solo un nuovo capitolo musicale, ma anche un’esistenza interamente dedicata alla musica e all’arte.