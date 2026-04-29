Pazzi di Dolci torna su Food Network: viaggio tra le pasticcerie più amate d'Italia

Torna in televisione uno dei programmi più golosi e attesi dagli amanti dei dolci: Pazzi di Dolci. Dal 30 aprile ogni giovedì alle 22.00 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, e in streaming su discovery+, Ida Di Filippo e Tommaso Foglia accompagneranno il pubblico in un viaggio lungo l'Italia alla scoperta delle pasticcerie più amate dalle famiglie.



Accanto alla celebre Ida Di Filippo, noto volto di Casa a prima vista, il pluripremiato pastry chef Tommaso Foglia guida questa avventura unica. I due saranno ospitati da gruppi di parenti e amici, veri pazzi di dolci, che li inviteranno nelle loro città per far assaporare le creazioni più iconiche delle proprie pasticcerie del cuore. Dopo le degustazioni tra laboratori storici e indirizzi segreti, il viaggio prosegue nelle case dei ciceroni che accoglieranno Ida e Tommaso per una merenda ricca di ricette di famiglia.



Il percorso del format toccherà località dalla forte tradizione dolciaria: da Isernia a Vasto, passando per Francavilla al Mare e Massa Lubrense. Tra assaggi, aneddoti e risate, ogni episodio diventa un tuffo nelle migliori pasticcerie del territorio e nelle atmosfere calorose dell'accoglienza familiare italiana.



Due puntate speciali sveleranno il lato più personale dei protagonisti: Ida e Tommaso, infatti, apriranno le porte delle proprie terre d'origine e delle case dei loro genitori, raccontando storie, ricordi e svelando dolci tipici di famiglia.



La produzione di Pazzi di Dolci è affidata a Casta Diva per Warner Bros. Discovery. Oltre alla trasmissione televisiva ogni puntata sarà resa disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Un viaggio autentico che celebra la passione, la convivialità e le tradizioni dolciarie italiane.