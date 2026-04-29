Pechino Express, ottava tappa tra Kung Fu Shaolin e l'Esercito di Terracotta

La sfida continua su Pechino Express: domani sera le cinque coppie ancora in gara affronteranno la spettacolare ottava tappa attraversando la Cina, da Dengfeng a Xi'an per un viaggio di 509 chilometri ricco di sorprese e cultura.

Costantino della Gherardesca presenta la rotta dell'Estremo Oriente, mentre Giulia Salemi racconta le emozioni e le difficoltà dei concorrenti direttamente dalla Cina. Questa tappa si preannuncia fondamentale: l'unico obiettivo dei viaggiatori è conquistare il biglietto per il Giappone, il terzo e ultimo Paese di questa avventura.

Cinque le coppie ancora in corsa: Chanel Totti e Filippo Laurino detti "I Raccomandati", Jo Squillo e Michelle Masullo "Le DJ", Fiona May e Patrick Stevens "I Veloci", Dani Faiv e Tony 2Milli "I Rapper" e Candelaria e Camila Solórzano "Le Albiceleste". Gli equilibri tra i concorrenti si fanno sempre più tesi, con nuove alleanze strategiche che emergono lungo il cammino e che potrebbero essere decisive per la permanenza nel gioco.

Le prove della tappa saranno ispirate alla cultura locale, tra cui una prova con il celebre Kung Fu Shaolin, un'antica disciplina che fonde meditazione e combattimento. L'itinerario porterà i partecipanti fino all'iconica Xi'an, città che ospita il leggendario Esercito di Terracotta, composto da oltre 7.000 statue di guerrieri a grandezza naturale, una delle meraviglie archeologiche della Cina.

Il traguardo si avvicina e le dinamiche tra rivali si intensificano. Come sempre, la corsa terminerà con l'arrivo sul Tappeto Rosso: "Due coppie si giocheranno la permanenza in gara, e la temutissima busta nera decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Giappone?".

Pechino Express - L'Estremo Oriente va in onda ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go. RTL 102.5 è la radio ufficiale del programma.