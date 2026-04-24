Pechino Express: nella settima tappa alleanze svelate e sfida ai Sette Mostri

La settima tappa di Pechino Express ha regalato agli spettatori una delle serate più imprevedibili e coinvolgenti dell'edizione, con 804 km percorsi dalle coppie da Nanjing a Dengfeng, una sequenza di prove indimenticabili e il trionfo di nuove alleanze ormai palesi.

Nel corso della puntata, seguita da una Total Audience di 555mila spettatori medi, registrando un +12% rispetto all'anno precedente, il viaggio si è popolato di colpi di scena: dalla formazione dell'inedita coppia de "Le Zanzare" composta dal conduttore Costantino della Gherardesca e da Giulia Salemi, al ritorno in gara del temuto e logorroico malus della "Fariba Flag", collegamento telefonico con la madre di Giulia celebre per le sue chiacchiere in passato.

Ma a lasciare il segno è stata soprattutto la proverbiale prova dei Sette Mostri, la meno amata dai concorrenti: "Menù decisamente poco invitante: larve di baco da seta, ragni, cimici, sangue d'anatra, testicoli di maiale, spiedini di scorpione e testa d'anatra". Tra i protagonisti di questa sfida, spiccano le reazioni di Tony 2Milli e Giulia Salemi alle prese con i ragni e gli assaggi sofferti di Chanel Totti e Michelle Masullo che hanno dimostrato quanto la sorte possa essere spietata.

La gara ha vissuto momenti di tensione e ribaltamenti. I Rapper, Dani Faiv e Tony2Milli, hanno conquistato la loro prima vittoria di stagione davanti a Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano) e Le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo). Invece, le due coppie finora più vincenti, I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino) e I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens), si sono ritrovate a rischio eliminazione. Solo il contenuto della busta nera ha evitato che la gara terminasse per loro: la tappa infatti non era eliminatoria, consentendo a tutte le cinque coppie di proseguire la corsa verso la tappa decisiva in Giappone.

Le difficoltà non sono certo mancate sulle strade cinesi: la missione nella capitale mondiale delle parrucche è stata una delle più originali, con i concorrenti costretti a riconoscere e individuare persone travestite in mezzo alla folla. Nel frattempo, Le Zanzare, la coppia formata da Costa e Giulia Salemi, hanno dovuto affrontare numerose difficoltà per ottenere i tanto agognati passaggi, senza particolare successo nonostante le loro strategie "invadenti".

La classifica finale della serata ha certificato il nuovo equilibrio tra le squadre, con tutte e cinque le coppie pronte a giocarsi la chance di proseguire nell'avventura giovedì 30 aprile verso l'ultimo grande traguardo della stagione: il Giappone, terzo e conclusivo Paese della rotta di Pechino Express. L'appuntamento resta, come sempre, giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e disponibile in streaming su NOW, con la domanda che ormai domina i pensieri di tutti: chi rimarrà in gara fino al traguardo finale?