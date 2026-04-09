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“Per Sempre”: il nuovo vinile da collezione di Ornella Vanoni e Gino Paoli celebra l’unione artistica più iconica della musica italiana

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Un legame musicale che ha attraversato generazioni e che oggi si rinnova in un progetto unico. “Per sempre” è il nuovo vinile in edizione limitata dedicato a Ornella Vanoni e Gino Paoli, due protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana. Un’iniziativa che rende omaggio a una delle collaborazioni più significative della nostra tradizione musicale, capace di fondere poesia e interpretazione, scrittura e sentimento.

Il progetto discografico, disponibile esclusivamente in formato vinile, offre due celebri brani originali che racchiudono l’essenza di questo sodalizio artistico senza tempo. Si tratta di “L’appuntamento”, interpretato da Ornella Vanoni, e “Senza fine”, firmato e cantato da Gino Paoli. Due canzoni simbolo, due lati complementari di una storia che continua a emozionare.

Il vinile, realizzato in formato 12’’ a 45 giri nella particolare versione marble orange, sarà disponibile in edizione numerata e a tempo limitato: esclusivamente in pre-order per due giorni, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, sullo store digitale di Sony Music. Una scelta che sottolinea la natura da oggetto da collezione di questo lavoro, destinato a diventare un vero e proprio tesoro per appassionati e collezionisti.

“Per sempre” non è solo un titolo, ma una dichiarazione d’intenti. Rappresenta il segno tangibile di un legame artistico che ha saputo oltrepassare le stagioni della musica italiana, mantenendo intatta la propria forza evocativa. Ornella Vanoni e Gino Paoli, con la loro cifra stilistica, hanno saputo “fermare il tempo e trasformarlo in un appuntamento senza fine”, un incontro che ha contribuito a definire la sensibilità e il linguaggio di un intero periodo.

A completare il vinile, un testo inedito firmato da Gino Castaldo, dedicato proprio alla straordinaria alchimia tra Vanoni e Paoli. Le sue parole aggiungono ulteriore valore al progetto, offrendo uno sguardo profondo su un’arte che continua a parlare al cuore, con la leggerezza e l’intensità di chi ha saputo trasformare le emozioni in musica.

Con “Per sempre”, Vanoni e Paoli regalano al pubblico un nuovo capitolo della loro storia condivisa, fatta di eleganza, sentimento e autenticità. Un capitolo che non guarda al passato con nostalgia, ma con la consapevolezza di ciò che nasce quando talento, poesia e voce si incontrano “per sempre”.

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