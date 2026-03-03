Connect with us

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid: viaggio a Vallauris tra design e arte della ceramica

Nel cuore della Costa Azzurra, la cittadina di Vallauris diventa il perfetto scenario per raccontare lo spirito di Peugeot 5008 Plug-In Hybrid, un SUV a sette posti che unisce eleganza, versatilità e innovazione tecnologica. In questa località francese, conosciuta come “città della ceramica”, l’arte tradizionale incontra la modernità, proprio come avviene nel design del nuovo modello Peugeot.

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid sfrutta un generoso passo di 2,90 metri per offrire un’abitabilità di livello superiore, ridefinendo il concetto di comfort e spazio interno. L’abitacolo si adatta con sorprendente facilità alle diverse esigenze di viaggio: dal trasporto passeggeri al trasporto di oggetti ingombranti, trasformandosi in un ambiente modulare e intuitivo. Grazie ai sedili individuali e ai pratici sistemi di sgancio rapido, ogni configurazione diventa semplice e immediata. La capienza massima del bagagliaio con tutti gli schienali posteriori reclinati raggiunge i 2.232 litri, rendendo la 5008 il compagno ideale per chi ama viaggiare senza rinunciare alla comodità.

L’eleganza delle linee esterne e la cura dei dettagli dell’abitacolo rispecchiano il design dinamico e contemporaneo che è da sempre il tratto distintivo del marchio. Con il suo stile raffinato e funzionale, il SUV a sette posti riesce a muoversi con disinvoltura in qualunque contesto, dal lavoro alle vacanze.

Mentre la 5008 mostra la sua versatilità su strada, il viaggio conduce fino a Vallauris, dove da oltre duemila anni si tramanda l’arte della ceramica. Dall’epoca gallo-romana, quando si utilizzava l’argilla refrattaria per mattoni e vasi, fino alle manifatture del XIX secolo, la città ha sempre vissuto in simbiosi con la lavorazione artigianale dell’argilla. La svolta arriva nel 1948, con l’arrivo di Pablo Picasso, che resta a Vallauris fino al 1955 e realizza qui quasi quattromila opere. È in questo periodo che la cittadina si trasforma definitivamente nella capitale della ceramica artistica.

Oggi, la tradizione continua con una vivace comunità di artisti e artigiani che mantiene viva la vocazione creativa del luogo. Tra le tappe imperdibili vi sono il Museo Nazionale Picasso “Guerra e Pace”, ospitato nella piccola cappella dell’antico castello dove l’artista dipinse nel 1952 la sua più grande opera, e il Museo Alberto Magnelli, che raccoglie una collezione esclusiva di arte astratta. Il Museo della Ceramica consente invece di ripercorrere l’evoluzione di questa arte, dal vasellame da cucina alle creazioni dei designer contemporanei.

Vallauris è oggi insignita del titolo di “Città e Mestieri d’Arte” e si conferma meta privilegiata per chi desidera avvicinarsi al mondo del design e dell’artigianato. Visitare i laboratori e gli atelier locali significa immergersi in un universo di forme, colori e tradizioni che rievocano la stessa attenzione al dettaglio e alla qualità che contraddistingue la filosofia Peugeot.

Alla fine della visita, lo spazioso bagagliaio della 5008 si rivela ideale per portare con sé qualche creazione in ceramica, grazie all’elevata capacità di carico e alla praticità di accesso. In questo connubio tra arte e innovazione, Peugeot 5008 Plug-In Hybrid diventa simbolo di un modo di viaggiare sostenibile e raffinato, capace di coniugare estetica, funzionalità e spirito d’avventura.

Con la sua gamma sempre più elettrificata e tecnologicamente avanzata, Peugeot conferma il proprio impegno verso un futuro più sostenibile, mantenendo vivi i valori del design francese e del piacere di guida che ne definiscono l’identità da oltre due secoli.

