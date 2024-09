Piaggio MP3 310: la nuova evoluzione dello scooter a tre ruote

L’universo di Piaggio MP3, il primo e inimitabile scooter a tre ruote al mondo, continua a evolversi e migliorarsi. Dopo il lancio delle versioni “maxi” nelle cilindrate 400 e 530 nel 2022, la famiglia si allarga con l’arrivo del Piaggio MP3 310, una versione più agile e leggera che porta avanti la rivoluzione della mobilità urbana, stabilendo nuovi standard di comfort, sicurezza e divertimento alla guida.

Il Piaggio MP3 310 si distingue immediatamente per il suo design completamente rinnovato. Adotta lo stile premium dei modelli di cilindrata maggiore, con un frontale ridisegnato, più ampio e protettivo, che include il nuovo gruppo ottico anteriore full LED a sviluppo orizzontale. Questo design non solo contribuisce a un look più moderno, ma migliora l’aerodinamica e la stabilità del veicolo, grazie alla nuova griglia tridimensionale a nido d’ape e allo spoiler verticale, pensati per ottimizzare le prestazioni in termini di velocità massima e stabilità.

Il nuovo parabrezza, ridisegnato per garantire una protezione ottimale senza aumentare gli ingombri, completa il pacchetto stilistico e funzionale di questo scooter compatto, adatto sia all’uso urbano che metropolitano.

Uno dei punti di forza del Piaggio MP3 310 è la sua interfaccia utente. Il nuovo display LCD da 5 pollici offre un quadro strumenti chiaro e facilmente leggibile, raggruppando tutte le informazioni necessarie. I comandi al manubrio sono stati riposizionati per una maggiore praticità e facilità d’uso, mentre sopra la strumentazione è stato introdotto un pratico vano portaoggetti con una presa USB, ideale per ricaricare smartphone e altri dispositivi.

Tra le innovazioni, spicca il sistema keyless, che permette di avviare il veicolo, aprire la sella e lo sportello carburante, e inserire il bloccasterzo senza utilizzare la chiave. Questa funzione rende tutte le operazioni più semplici e veloci, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Il nuovo Piaggio MP3 310 è dotato di un motore monocilindrico a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. Questo propulsore, denominato 310 hpe (High Performance Engine), rappresenta un’ulteriore evoluzione tecnologica per migliorare l’esperienza di guida. Le sue caratteristiche principali includono una maggiore fluidità di marcia, riduzione della rumorosità, consumi più bassi e una migliore guidabilità in tutte le situazioni.

Sul fronte della sicurezza, il Piaggio MP3 310 non delude: è equipaggiato di serie con il sistema frenante ABS e il controllo di trazione ASR (Acceleration Slip Regulation), tecnologia introdotta per la prima volta da Piaggio nel mondo degli scooter. Questo sistema, facilmente disinseribile, evita lo slittamento della ruota posteriore su superfici scivolose, come l’asfalto bagnato, garantendo sempre la massima sicurezza durante la guida.

Per chi cerca uno stile ancora più grintoso, il Piaggio MP3 310 è disponibile anche nella versione SPORT, caratterizzata da tinte e dettagli esclusivi. Oltre al classico Nero Meteora opaco, si aggiungono le nuove colorazioni Grigio Mercurio lucido e Blu Zaffiro opaco, completate da accenti blu, come le cuciture a contrasto sulla sella e le decals sui cerchi neri. Gli inserti in alluminio sulla pedana, i dischi freno anteriori con profilo a margherita e il sistema di connettività Piaggio MIA completano questo allestimento sportivo.