Il Piccolo Coro dell'Antoniano celebra la Terra con Piccolissimo Gesto

In occasione della Giornata Mondiale della Terra arriva una nuova voce a sostegno della sostenibilità, quella del Piccolo Coro dell'Antoniano. Il celebre coro, sotto la direzione di Margherita Gamberini, presenta oggi il brano inedito Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italy e disponibile in tutti i principali store digitali.



Il nuovo singolo vuole essere un vero e proprio inno alla sostenibilità, raccontato attraverso il linguaggio diretto e semplice dei bambini. L'obiettivo è sensibilizzare su come anche le più piccole abitudini quotidiane possano avere un impatto concreto sulla salvaguardia del nostro pianeta. Il messaggio è chiaro: basta un picco piccolissimo gesto… è facile essere responsabile. Dall'azione di chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti fino allo spegnere la TV prima di dormire, il brano invita grandi e piccoli ad assumere comportamenti consapevoli ogni giorno.



La canzone, firmata da Rondine per il testo e da Rondine insieme a Matteo Milita per la musica, unisce immagini evocative della natura e della scienza - come l'acqua, la fotosintesi e altri elementi naturali - trasformando i gesti quotidiani in atti d'amore verso la Terra. Il videoclip ufficiale è online sul canale YouTube del Piccolo Coro dell'Antoniano, arricchendo di immagini colorate e sorridenti un messaggio di speranza e concretezza.



Il brano è stato prodotto da Matteo Milita, mixato e masterizzato da Alessandro Renzetti, con direzione artistica a cura di Mamo Giovenco. Il videoclip vede la regia di Riccardo Marino.



Ancora una volta, il Piccolo Coro dell'Antoniano si conferma promotore di valori universali e di attualità, coinvolgendo il pubblico più giovane e le loro famiglie in una riflessione collettiva su come costruire insieme un futuro più verde con gesti semplici ma fondamentali.