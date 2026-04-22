In occasione della Giornata Mondiale della Terra arriva una nuova voce a sostegno della sostenibilità, quella del Piccolo Coro dell'Antoniano. Il celebre coro, sotto la direzione di Margherita Gamberini, presenta oggi il brano inedito Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italy e disponibile in tutti i principali store digitali.
Il nuovo singolo vuole essere un vero e proprio inno alla sostenibilità, raccontato attraverso il linguaggio diretto e semplice dei bambini. L'obiettivo è sensibilizzare su come anche le più piccole abitudini quotidiane possano avere un impatto concreto sulla salvaguardia del nostro pianeta. Il messaggio è chiaro: basta un picco piccolissimo gesto… è facile essere responsabile. Dall'azione di chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti fino allo spegnere la TV prima di dormire, il brano invita grandi e piccoli ad assumere comportamenti consapevoli ogni giorno.
La canzone, firmata da Rondine per il testo e da Rondine insieme a Matteo Milita per la musica, unisce immagini evocative della natura e della scienza - come l'acqua, la fotosintesi e altri elementi naturali - trasformando i gesti quotidiani in atti d'amore verso la Terra. Il videoclip ufficiale è online sul canale YouTube del Piccolo Coro dell'Antoniano, arricchendo di immagini colorate e sorridenti un messaggio di speranza e concretezza.
Il brano è stato prodotto da Matteo Milita, mixato e masterizzato da Alessandro Renzetti, con direzione artistica a cura di Mamo Giovenco. Il videoclip vede la regia di Riccardo Marino.
Ancora una volta, il Piccolo Coro dell'Antoniano si conferma promotore di valori universali e di attualità, coinvolgendo il pubblico più giovane e le loro famiglie in una riflessione collettiva su come costruire insieme un futuro più verde con gesti semplici ma fondamentali.
Il Piccolo Coro dell'Antoniano celebra la Terra con Piccolissimo Gesto
Il Piccolo Coro dell'Antoniano lancia Piccolissimo Gesto, nuovo brano digitale per la Giornata Mondiale della Terra, un inno alla sostenibilità.
In occasione della Giornata Mondiale della Terra arriva una nuova voce a sostegno della sostenibilità, quella del Piccolo Coro dell'Antoniano. Il celebre coro, sotto la direzione di Margherita Gamberini, presenta oggi il brano inedito Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italy e disponibile in tutti i principali store digitali.
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