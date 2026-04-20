Piccolo Coro dell'Antoniano lancia 'Piccolissimo gesto', inno alla sostenibilità

Il Piccolo Coro dell'Antoniano celebra la Giornata Mondiale della Terra con una nuova canzone dedicata alla sostenibilità ambientale.

Dal 22 aprile sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali - distribuito da Sony Music Italy - il brano "Piccolissimo gesto", diretto da Margherita Gamberini e accompagnato da un video ufficiale pubblicato sul canale YouTube del coro. L'iniziativa nasce per sensibilizzare bambini e adulti sull'importanza dei piccoli gesti quotidiani nella salvaguardia del pianeta.

La canzone si rivolge a grandi e piccoli con un messaggio semplice e diretto: ogni azione, anche la più piccola, può avere un grande impatto sull'ambiente. "Basta un picco piccolissimo gesto… è facile essere responsabile", recita il ritornello, invitando tutti ad adottare abitudini più consapevoli come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o spegnere la TV prima di dormire. Le parole evocano immagini legate alla natura e alla scienza, come l'acqua e la fotosintesi, rafforzando il valore educativo del progetto.

Il brano porta la firma di Rondine per il testo e di Rondine con Matteo Milita per la musica. Matteo Milita cura anche la produzione, mentre Alessandro Renzetti si occupa di mix e master. La direzione artistica è affidata a Mamo Giovenco e la regia del videoclip a Riccardo Marino.

A pochi giorni dall'uscita, è possibile ascoltare un teaser della canzone già pubblicato su TikTok, anticipando l'atmosfera gioiosa e coinvolgente della versione completa. L'iniziativa rafforza l'impegno dell'Antoniano e del Piccolo Coro nel promuovere valori positivi attraverso la musica, rendendo l'educazione ambientale accessibile anche ai più piccoli.

"Piccolissimo gesto" si prepara a diventare un punto di riferimento musicale per la Giornata Mondiale della Terra, confermando ancora una volta il valore del Piccolo Coro dell'Antoniano come veicolo di messaggi sociali importanti attraverso il linguaggio universale della musica.