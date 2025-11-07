Connect with us

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

L’icona del rock italiano Piero Pelù, protagonista di una carriera lunga oltre quarant’anni tra Litfiba e progetti solisti, arriva sul grande schermo con “PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO”, il film diretto da Francesco Fei e scritto dallo stesso Pelù. L’opera, che racconta un momento cruciale nella vita dell’artista, sarà un evento speciale in sala solo lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 novembre.

Il film, sottotitolato a livello internazionale “Noise Inside. Don’t call me a Rock Star”, rappresenta un viaggio intimo, crudo e poetico dentro l’anima del cantante. Il progetto nasce dopo l’incidente acustico che, nell’ottobre 2022, ha causato a Pelù fortissimi acufeni e un danno permanente al nervo acustico, rischiando di compromettere la sua carriera. Da questa esperienza dolorosa, il musicista ha trovato la forza per fermarsi e ritrovarsi, trasformando il proprio “rumore dentro” in spinta creativa verso una rinascita artistica.

“RUMORE DENTRO” non è un documentario né un biopic tradizionale, e lo stesso Pelù lo descrive come un’esperienza diversa e totalizzante: «Quello che state per vedere non è un documentario. Non è un docufilm e nemmeno un biopic. Non è fiction, non è un reportage, perché quello che state per vedere è semplicemente un viaggio. Un viaggio fuori dalle strade comuni».

L’artista, reduce da una forte depressione seguita all’incidente, trova nella musica – la sua musa di sempre – la chiave per una rinascita profonda. «Ne sto uscendo con le unghie e con i denti – racconta Piero Pelù – Ho riversato l’anima, ho scritto brani nuovi, potenti, e riscoperto idee dimenticate nel mio archivio infinito».

Il film si sviluppa come un road movie spirituale, accompagnando Pelù nel suo viaggio verso Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, luogo simbolo del pellegrinaggio dei gitani in onore di Santa Sarah la Nera, figura cara all’artista. Lungo questo percorso, Pelù si confronta con il proprio passato e il suo mondo più intimo: la famiglia, la libertà, gli amici – tra cui i compagni dei Litfiba – e naturalmente la musica.

“Rumore Dentro” si arricchisce inoltre di un archivio inedito di materiali video e pellicole che ripercorrono l’intera carriera del rocker fiorentino, dagli esordi fino a oggi, restituendo un ritratto autentico di un artista che non ha mai fatto scelte per opportunismo e ha sempre seguito la propria visione.

L’opera è prodotta da Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi, con la collaborazione di TEG e il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027. Dopo le anteprime tenute alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia nella sezione *Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica* e al 66° Festival dei Popoli di Firenze, il film approda nelle sale italiane con un calendario di incontri che vedrà la partecipazione dello stesso Pelù e del regista Francesco Fei in alcune città, tra cui Roma, Firenze e Milano.

Francesco Fei, autore con una lunga esperienza nel mondo dei videoclip e del documentario, collabora nuovamente con Pelù dopo i lavori realizzati per Litfiba e altri artisti di spicco della scena italiana. Il regista, noto per film come *Onde*, *Segantini – Ritorno alla natura* e *La Regina di Casetta*, porta sullo schermo un linguaggio visivo capace di unire introspezione, poesia e potenza espressiva.

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” è dunque un film che racconta il coraggio di affrontare il silenzio e di trasformare la sofferenza in rinascita. È il ritratto di un artista libero e multidimensionale – cantautore, performer, padre, nonno e viaggiatore – che ha attraversato quattro decenni di musica sempre “off road”, fedele alla propria idea di libertà.

 

