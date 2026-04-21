A Pieve di Cento la mostra fotografica interattiva Pictures of You: rock, tecnologia e racconti unici

La mostra fotografica interattiva Pictures of You sbarca dal 21 maggio al 26 luglio a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, offrendo una straordinaria immersione nel mondo della musica rock internazionale. L'esposizione, ospitata presso la Biblioteca/Pinacoteca Le Scuole, raccoglie oltre quaranta scatti di Henry Ruggeri, storico fotografo di Virgin Radio e riferimento assoluto nella fotografia musicale italiana.



Le immagini immortalano sul palco giganti come Pearl Jam, Foo Fighters, The Rolling Stones, Ramones, Madonna, Guns N' Roses, Muse, AC/DC, REM, Kiss, U2 e molti altri, raccontando oltre trent'anni di rock vissuti nei pit dei concerti più iconici.



La vera novità della mostra è la sua componente interattiva: tramite l'app Notaway® ogni fotografia prende vita. I visitatori, inquadrando le opere con lo smartphone, possono accedere a esclusivi contenuti video, con racconti e aneddoti originali realizzati e narrati da Massimo Cotto, nome di spicco del giornalismo musicale italiano.



Massimo aveva creduto subito in questo progetto e si era divertito a costruirlo insieme, con quell'entusiasmo che aveva sempre quando si parlava di musica - racconta Henry Ruggeri - Oggi ogni volta che queste immagini prendono vita con la sua voce è come se fosse ancora lì a raccontarle, con il suo modo unico di farlo.



Il racconto delle foto si arricchisce di dietro le quinte e storie mai sentite, intrecciando memoria personale e innovazione tecnologica. Il progetto, in crescita, coinvolge la comunità locale e il territorio grazie anche al supporto di enti e associazioni, come evidenzia Mattia Priori di Rebel House: A distanza di un anno questo progetto continua a crescere e a coinvolgere persone nuove, mantenendo lo stesso entusiasmo degli inizi. A Pieve di Cento si è creata fin da subito una sintonia con il territorio e con le realtà locali, che stanno contribuendo a costruire un percorso fatto di incontri, musica e collaborazioni.



L'accesso alla mostra è gratuito e aperto ogni venerdì dalle 17 alle 21, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.



Oltre al percorso espositivo, Pictures of You trasforma il cortile esterno dello spazio in un vero palcoscenico all'aperto: sul Silla Stage si alterneranno incontri, showcase e concerti con protagonisti del panorama musicale e culturale italiano, per un calendario di eventi che accompagnerà la città fino a fine luglio.



Henry Ruggeri, con oltre 160.000 follower e più di cinquanta mostre nazionali e internazionali alle spalle, propone a Pieve di Cento un viaggio visivo ed emozionale unico per appassionati di musica, cultura e innovazione, reso ancora più ricco dalla collaborazione con Massimo Cotto e dalla creatività di Rebel House.