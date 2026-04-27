Pinguini Tattici Nucleari chiudono la lineup del Concertone Primo Maggio 2026

I Pinguini Tattici Nucleari tornano sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma dopo sette anni, completando una lineup già ricca di voci e stili provenienti dal panorama musicale italiano. La band, divenuta un punto di riferimento grazie a successi discografici e tour in stadi sold out, è pronta a far cantare Piazza San Giovanni in Laterano con il loro stile ironico e capace di parlare alla vita quotidiana.



L'edizione 2026 del Concertone, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema "LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay, Rainews.it e Rai Italia, confermando così la massima attenzione verso il pubblico nazionale e internazionale.



Dal loro esordio al Concertone nel 2019, i Pinguini Tattici Nucleari hanno conquistato il pubblico italiano registrando 86 Platini, 11 Ori e annunciando un nuovo tour negli stadi per il 2027. La loro presenza garantirà un'atmosfera festosa, all'insegna della partecipazione collettiva della piazza, rafforzando l'identità generazionale dell'evento.



Quest'anno, il Concertone si conferma come un mosaico sonoro e sociale che guarda ai temi più urgenti del presente, dando spazio a performance rigorosamente dal vivo. La direzione artistica guidata da Massimo Bonelli ha scelto come focus "Il domani è ancora nostro", per immaginare insieme il futuro con la voce di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. La lineup riunisce nomi affermati e nuove promesse della scena nazionale, offrendo un panorama musicale ampio e trasversale.



L'evento sarà a libero accesso e includerà anche contenuti extra realizzati dagli studi di Rai Radio 2, che seguirà in diretta l'intera giornata con interviste e collegamenti dal backstage di Piazza San Giovanni. La festa della musica e del lavoro di Roma continua così la sua tradizione di palco libero e condiviso, offrendo un momento di riflessione e di festa, nel segno delle tendenze contemporanee e della qualità artistica.



Main sponsor dell'edizione 2026 sono Plenitude e Intesa Sanpaolo; tra i partner principali figurano SIAE e Fondimpresa, insieme a una rete di sponsor tecnici e ufficiali che sostengono la manifestazione.



L'annuncio dei conduttori del Concertone è atteso per mercoledì 29 aprile. La città si prepara ad accogliere nuovamente l'energia della musica italiana, con i Pinguini Tattici Nucleari protagonisti di una serata che promette emozioni e riflessioni per tutte le generazioni.