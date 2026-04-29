Pippo Pollina: nuove date italiane per il tour solidale La vita è bella così com'è

Pippo Pollina porta in scena nuove tappe italiane del tour 2026, con eventi a scopo benefico a Milano, Roma, Bologna e Bergamo. Scopri dettagli e protagonisti.

Proseguono con grande successo le date italiane de La vita è bella così com'è tour 2026, il nuovo viaggio musicale di Pippo Pollina che quest'anno si arricchisce di un'importante componente solidale. Il cantautore siciliano sarà protagonista domani, giovedì 30 aprile, al Teatro LaBolla di Bollate (Milano), seguito dagli appuntamenti di sabato 2 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, domenica 3 maggio all'Oratorio San Filippo Neri di Bologna e lunedì 4 maggio al Teatro Sociale di Bergamo.

Sul palco accanto a Pollina (voce, chitarra e piano) ci saranno Roberto Petroli (clarinetto e sax), Cecile Grüebler (violoncello), Gionata Calaprisca (percussioni) ed Elisa Sandrini (pianoforte, fisarmonica e voce). L'ensemble proporrà i brani più celebri del cantautore insieme a selezioni dal nuovo album Fra guerra e pace, pubblicato per Jazzhaus Records / STORIEDINOTE. La versione fisica del disco, disponibile in CD e vinile, offre un viaggio sonoro tra riflessione e speranza.

Il filo conduttore di queste nuove tappe sarà la beneficenza: l'intero ricavato delle date italiane sarà devoluto a ONG e realtà del territorio nazionale impegnate nel sociale. La volontà dell'artista è chiara: Sostenere direttamente contesti e organizzazioni che operano a beneficio della comunità.

Nel dettaglio, la serata del 30 aprile a Bollate sosterrà ASD Polisportiva Cassina Nuova con una raccolta fondi destinata ai progetti Calcio Integra e Teatro Revoluscion, per l'integrazione sociale attraverso sport e teatro. Il concerto del 3 maggio a Bologna sarà dedicato alle cucine popolari grazie alla collaborazione con l'Oratorio San Filippo Neri. Infine, la data di Bergamo del 4 maggio supporterà le attività del Centro Spazio Autismo, dedicato a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Pippo Pollina, tra le voci più originali della canzone d'autore italiana in Europa, vanta una carriera internazionale con 24 album e oltre 4.000 concerti all'attivo. Il suo percorso artistico ha avuto origine tra la Sicilia e il resto d'Europa, grazie anche alle collaborazioni con grandi nomi come Franco Battiato, Nada, Inti-Illimani e Georges Moustaki. I suoi spettacoli hanno raggiunto grandi teatri e arene prestigiose, come l'Arena di Verona e l'Hallenstadion di Zurigo con migliaia di spettatori.

L'impegno sociale si conferma elemento centrale della nuova tournée, che combina musica e solidarietà in eventi che promettono emozioni e condivisione. I biglietti sono ancora disponibili e il pubblico può contribuire, attraverso la partecipazione, a sostenere cause di rilievo nei territori che ospitano il tour.