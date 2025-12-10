Connect with us

Motori

Pirelli: i nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

Published

Pirelli amplia la sua presenza nel mondo Porsche con due pneumatici sviluppati su misura per la Nuova Porsche 911 GT3: il P Zero R e il P Zero Trofeo RS. Si tratta di prodotti progettati nell’ambito della strategia Pirelli Perfect Fit, che prevede lo sviluppo di pneumatici specifici per ogni modello, ottimizzando performance, sicurezza e sensazioni di guida.

L’arrivo dei nuovi P Zero dedicati alla GT3 conferma la collaborazione tra Pirelli e Porsche su tutta la gamma 911, con soluzioni sempre più sofisticate e realizzate mediante avanzate tecniche di virtualizzazione nei centri R&D di Milano Bicocca e Breuberg. Un processo che ha permesso una riduzione del 30% dei tempi di sviluppo e un analogo contenimento nella produzione di prototipi fisici.

Il nuovo P Zero R nasce per rispondere alle necessità dei modelli più performanti, combinando elevata sportività e versatilità di utilizzo. Grazie a una mescola ottimizzata per la Porsche 911 GT3, questo pneumatico offre aderenza eccellente su asciutto e bagnato e mantiene prestazioni omogenee all’interno di una vasta finestra termica.
La struttura differenziata tra asse anteriore e posteriore garantisce un comportamento dinamico ideale: precisione e sensibilità dello sterzo davanti, robustezza e stabilità dietro, fondamentali per gestire gli alti carichi tipici della GT3.

Al vertice della gamma sportiva Pirelli si colloca il P Zero Trofeo RS, un pneumatico pensato per l’utilizzo in circuito ma omologato per la strada. Apprezzato dalla stampa internazionale per la sua costanza di rendimento, mantiene grip e precisione anche durante sessioni prolungate, permettendo al pilota di sfruttare completamente il potenziale della vettura.
Dopo l’esperienza maturata con la Porsche 911 GT3 RS e con la Taycan Turbo GT, Pirelli trasferisce ora questo know-how alla nuova GT3, confermando la capacità del Trofeo RS di adattarsi a vetture molto diverse pur mantenendo lo stesso livello di performance estrema.

I nuovi pneumatici della Porsche 911 GT3 riportano la marcatura “N”, identificativo dei prodotti progettati in collaborazione con il costruttore automobilistico. Questo approccio consente di creare soluzioni realmente su misura, capaci di esaltare le caratteristiche dinamiche specifiche della vettura.

Con i nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS, Pirelli rafforza la sua leadership nel segmento delle supercar e conferma un ruolo da protagonista nello sviluppo di pneumatici ad alte prestazioni dedicati alla storica gamma Porsche 911.

